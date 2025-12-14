소셜미디어(SNS)에 불기소 결정서 공유

[헤럴드경제=한희라 기자]전 펜싱 국가대표 남현희(44)가 전청조 사기 방조 혐의와 관련해 불기소 결정서를 공개했다.

남현희는 13일 소셜미디어(SNS)에 서울동부지검의 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 방조, 범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의 불기소 결정서를 공유했다.

결정문에 따르면 검찰은 남현희가 전청조의 사기 행위를 인식하고 공모했을 가능성은 낮다고 판단했다. 검찰은 “피의자가 전청조의 범행을 인지하고 가담했다기보다 오히려 전청조에게 이용당한 측면이 크다”며 혐의를 입증할 근거가 부족하다고 결론냈다.

남현희는 전청조가 스스로를 ‘재벌 3세 혼외자’로 꾸미고 각종 투자금을 모집하는 과정에서 신뢰 형성에 도움을 준 것이 아니냐는 의혹에 휘말렸다. 또한 전청조가 불법적으로 확보한 자금 일부가 남현희 측 계좌로 흘러 들어갔다는 주장, 남현희 명의로 고급 주택과 차량을 임차하는 데 사용됐다는 의혹 등도 제기된 바 있다.

전청조는 30억 원대 사기 혐의와 남현희 조카 폭행 혐의 등이 인정돼 지난해 11월 징역 13년형이 확정된 상태다.

남현희는 이번 불기소 결정으로 억울함을 어느 정도 해소하게 됐지만, 그동안 제기된 의혹들로 큰 사회적 파장을 겪은 만큼 향후 추가 입장 표명 여부에도 관심이 쏠린다.