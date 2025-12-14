지난달엔 역대급 14조원 순매도

[헤럴드경제=전새날 기자] 지난달 국내 주식을 대거 팔아치운 외국인이 이달 들어서는 순매수로 방향을 틀었다.

14일 금융정보업체 연합인포맥스에 따르면 외국인은 이달 1~11일 코스피 시장에서 3조302원어치를 순매수했다. 지난달 역대 최대 규모인 약 14조4257억원어치를 순매도하며 6개월 만에 ‘팔자’로 돌아섰는데, 올해 마지막 달에 다시 매집에 나선 것이다.

같은 기간 외국인의 사랑을 가장 많이 받은 종목은 순매수 기준 삼성전자(9322억원)로 나타났다. 이어 SK하이닉스(7956억원), 현대차(4215억원), 에코프로(3757억원), 한화에어로스페이스(2158억원) 순이었다.

지난달 ‘AI(인공지능) 거품론’이 일면서 SK하이닉스를 약 8조7000억원, 삼성전자 2조2000억원가량을 순매도한 흐름을 거꾸로 뒤집은 것이다.

외국인의 ‘컴백’은 상장지수펀드(ETF) 매매 현황에서도 관찰된다. 지난달 외국인이 가장 많이 순매수한 ETF 1~10위를 보면 9개가 미국·중국 등 해외시장을 추종하는 상품이었다. 유일하게 한국 증시와 연관된 상품이 코스피 하락에 베팅하는 것이었다.

순위별로 보면 ‘TIGER 차이나전기차SOLACTIVE’에 이어 코스피200 선물지수를 역방향으로 2배로 추종하는 ‘KODEX 200선물인버스2X’를 두 번째로 많이 샀다. 그다음으로는‘TIGER 차이나항셍테크’, ‘TIGER 미국필라델피아반도체나스닥’, ‘TIGER 미국S&P500’, ‘TIGER 미국나스닥100’ 등 순이었다.

그러나 이달 1~11일 순매수 현황을 보면 KODEX 레버리지(347억원), TIGER 200(226억원) 등이 나란히 1, 2위를 기록했다. 상위 10개 종목에서 7개는 국내 증시를 기초지수로 삼는 상품이었다.

이와 반대로 지난달 9조2875억원어치를 순매수한 개인은 이달 들어서는 5조4970억원 규모에 달하는 순매도세로 돌아섰다.

김재승 현대차증권 연구원은 외국인이 국내 주식을 다시 담기 시작한 데는 ‘AI 버블론’ 파장이 초반보다는 비교적 잦아들고 원/달러 환율이 1470원대 전후로 움직이며 과거보다 변동성이 약해진 것을 배경으로 꼽았다.

김 연구원은 “11월 AI 버블론과 원/달러 환율의 변동성 확대가 이달부터는 진정될 것 같고 거기에 더해 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인하 등이 달러 인덱스(가치)에는 약세로 작용하면서 장기적으로 원/달러 환율도 진정될 것으로 보인다”며 “연말 연초 외국인이 더 들어올 수 있다고 본다”고 예상했다.