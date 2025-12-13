[헤럴드경제= 박영훈 기자] “이게 왜 청불인지 모르겠다”

흥행에 참패한 19금 영화가 넷플릭스로 향하면서 역주행을 하고 있다. 고작 36만명의 관객을 동원하며, 너무 심했다는 평가를 받은 영화 ‘살인자 리포트’가 넷플릭스 공개 불과 하루 만에 1위에 올랐다

13일 넷플릭스에 따르면 지난 11일 첫 공개된 ‘살인자 리포트’가 ‘전지적 독자 시점’, ‘악마가 이사왔다’ 뿐만 아니라 외국 영화들까지 제치고, 인기 영화 순위 정상에 올렸다.

개봉 당시 관객 수 36만명에 불과했던 작품이 공개 직후 넷플릭스 1위에 오르며 예상 밖 반전을 만들어낸 것이다. OTT 공개 이후 입소문을 타며 “배우들 연기에 소름 돋음” “이게 왜 극장에선 못 떴지?” “왜 청불인지 모르겠다”라는 반응이 이어지고 있다.

‘살인자 리포트’의 흥행 참패는 19금 청불이 영향을 미쳤다는 평가다. 잔인하거나 자극적인 장면이 많지 않았다는 점에서 15세 이상 관람가였다면 훨씬 넓은 관객층을 확보할 수 있었기 때문이다.

지난 9월 5일 극장에서 개봉한 ‘살인자 리포트’는 베테랑 기자 백선주(조여정)가 스스로 연쇄살인범이라 주장하는 정신과 의사 이영훈(정성일)으로부터 인터뷰 제안을 받으면서 시작되는 일을 그린 서스펜스 스릴러다.

‘살인자 리포트’는 약 55억원의 제작비가 들어갔다. 손익분기점은 관객 120만명 선이다. 하지만 관객 수는 36만명에 그치며 극장 흥행에 참패했다.

그러나 넷플릭스에 공개되면서 상황이 반전됐다. ‘살인자 리포트’의 역주행은 플랫폼 시대의 새로운 생명력을 보여준다. 넷플릭스는 시간과 공간의 제약이 없는 플랫폼인 만큼, 관람 진입이 낮다. 특히 넷플릭스는 알고리즘을 통해 관련 장르를 선호하는 사용자에게 해당 영화를 집중적으로 노출한다. 이는 순위 상승으로 이어지는 구조다.

특히 극장에서 비용과 시간을 들여 볼 만한 영화가 아닌 작품이 집에서는 클릭 한 번으로 가볍게 볼 수 있는 콘텐츠로 전환되면서, 넷플릭스에서 새롭게 조명을 받고 있다.

OTT 월 구독료가 영화 한 편 티켓값과 비슷하다. 영화관 한번 가면 영화표 및 간식 비용을 합쳐 1인당 평균 3만원의 비용이 들어간다. 이럴 바에는 집에서 넷플릭스를 마음껏 보는 게 낫다고 생각하는 사람들도 많은 게 현실이다.

‘극장 실패, 넷플릭스 역주행’ 현상이 나타나면서 흥행에 실패한 영화들이 줄줄이 넷플릭스에 줄을 서고 있다. 강력한 알고리즘의 넷플릭스 플랫폼에서 새롭게 조명 받을 기회이기 때문이다.

‘살인자 리포트’처럼 극장에서 흥행 실패를 했거나 흥행 가능성이 희박한 영화들이 잇따라 넷플릭스에서 공개 1위에 올라서는 사례가 잇따른다. 넷플릭스 저예산 신작 영화 ‘고백의 역사’도 공개 하루 만에 전 세계 화제작 ‘케이팝 데몬 헌터스’를 제치고 정상을 차지했다.