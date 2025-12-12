13일 전국 곳곳 비 또는 눈 예보

[헤럴드경제=서재근 기자] 토요일인 13일은 전국이 흐린 가운데 대부분 지역에 비 또는 눈이 내리겠다.

12일 기상청에 따르면 13일 아침부터 밤사이 중부지방과 전라동부내륙, 경북권, 경남서부내륙, 제주도 산지에 비 또는 눈이 내리겠고, 그 밖의 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다.

특히 중부내륙과 경북북부내륙을 중심으로 많은 눈이 예상돼 교통안전에 각별한 주의가 필요하다.

예상 적설량은 강원내륙·산지 5~10㎝(많은 곳 15㎝ 이상), 충북중·북부 3~8㎝(많은 곳 10㎝ 이상), 서울 2~7㎝, 경기북부내륙·남동부 3~10㎝ 등이다. 예상 강수량은 서울·인천·경기와 서해5도 5~10㎜, 대전·세종·충남과 충북 5~15㎜, 전북 5~10㎜, 대구·경북 5~10㎜ 등이다.

기온은 평년과 비슷하거나 조금 높을 것으로 예상된다.

아침 최저기온은 -3∼7도, 낮 최고기온은 1∼14도로 예보됐다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다.

해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다의 파고는 동해·남해 1.0∼3.0m, 서해 0.5∼3.0m로 예상된다.