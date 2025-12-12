[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]㈜봉이가 최근 2025 카카오비즈니스어워즈에서 ‘최우수상’을 수상했다고 12일 밝혔다.

봉이는 온라인 유통, 상품 기획, 브랜드 개발을 유기적으로 결합한 브랜드 커머스 기업으로, 특히 카카오 톡딜을 중심으로 한 메신저 기반 커머스 구조에서 빠른 성장을 이어가고 있다.

고객 유입부터 구매 전환, 재구매까지 연결되는 구조를 정교화하며 카카오 채널 내 매출을 지속적으로 확대해 왔다.

대표 상품으로는‘12mm양념LA갈비’, ‘봉이막창’, 수비드 공법을 적용한 ‘온결보쌈’ 등이 있으며 차별화된 상품 기획과 스토리텔링을 바탕으로 카카오 플랫폼 내에서 높은 반응을 얻고 있다.

봉이는 단기 프로모션 중심 판매가 아닌 고객 데이터 분석을 통한 구성·가격·콘텐츠 최적화 전략으로 안정적인 매출 성장 구조를 구축했다.

특히 (주)봉이는 카카오 톡딜 운영 과정에서 6개월간 673%(16억) 매출성장을 보이며 카카오커머스 플랫폼내 1위의 성장률을 기록하며 플랫폼이 요구하는 고객 만족도·재구매율·운영 완성도를 동시에 충족한 점이 최우수상 선정의 주요 요인으로 분석했다.

이러한 온라인 성과를 기반으로 봉이는 현재 K-푸드 수출 상품화를 본격 추진 중이다.

국내 온라인 시장에서 검증된 상품을 중심으로 해외 유통 규격에 맞춘 제품 개발과 패키지 개선을 진행하고 있으며 중장기적으로 글로벌 시장 확장을 목표로 하고 있다.

(주)봉이 측은 이번 수상은 카카오 플랫폼 내에서의 매출 성장 성과와 함께 데이터 기반 운영과 브랜드 경쟁력을 종합적으로 인정받은 결과로, 이에 따라 연매출 100억원 달성도 가시권에 들어섰다고 설명이다.

구자문 (주)봉이 대표이사는 “이번 수상은 단순 매출 성과를 넘어 온라인 운영 구조와 브랜드 전략이 함께 인정받은 결과”라며 “앞으로도 카카오 플랫폼을 핵심 성장 채널로 삼아 국내 시장 경쟁력을 강화하고 수출을 통해서도 지속 가능한 성장을 이어가겠다”고 말했다.