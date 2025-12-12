[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 동작구(구청장 박일하·사진)가 관내 취약계층을 보호하고자 내년 3월 15일까지 ‘한파 대피 목욕탕’을 운영한다고 밝혔다.

이번 사업은 난방이 어려운 기초생활수급자와 차상위계층 주민들이 공중목욕탕을 활용해 따뜻하고 안전하게 겨울을 보낼 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

앞서 구는 지난달 27일 관내 목욕탕과 협약을 체결해 한파 대피 시설로 지정했다. 광성사우나(사당동), 장성그랜드사우나(노량진동), 드봉여성전용사우나(흑석동) 등 3개소로, 모두 24시간 영업점이다.

구는 지원 대상자들이 해당 목욕탕을 원활히 이용할 수 있도록 안내 문자(알림톡)를 발송했다.

대상자는 한파 특보(주의보·경보) 발령 시 안내 문자 또는 수급자증명서(차상위계층확인서)와 신분증을 지참해 지정 목욕탕을 방문하면 된다.

입장료, 찜질복 사용료, 야간 이용료 등이 실비로 지원되며, 식·음료와 이발·세신 등 부가서비스 비용은 제외된다.

박일하 동작구청장은 “겨울철 추위로 어려움을 겪는 주민들이 ‘한파 대피 목욕탕’에서 따뜻하게 머물 수 있길 바란다”라며 “앞으로도 한파에 선제적으로 대응하는 촘촘한 보호 체계를 구축해 구민 안전을 지키겠다”라고 말했다.