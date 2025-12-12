“다른 어느 영역보다 공정하고 투명하게 권한 행사해야” “더 높은 사명감·공정함·투명한 절차 통해 업무해 달라”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 12일 국토교통부 업무보고에서 “여러분이 맡고 있는 영역이 워낙 중요하다 보니까 부정부패 요소가 상당히 많다”면서 “앞으로 문제되지 않게 하는 게 중요할 것 같다”고 말했다.

이 대통령은 이날 오후 세종컨벤션센터에서 열린 국토부 등 업무보고에서 “국가 토지, 국토, 토지전략, 도로, 주거 이런 것들을 맡고 있는데 정말 국민들의 일상적인 삶에 연관성도 많고 또 영향력도 큰 부분을 여러분들이 맡고 있는 것”이라며 이같이 말했다.

이 대통령은 “정치행정의 가장 본질적 역할이 자원을 분배하는 것 아니냐”면서 “어디다가 다리를 놓을 건지, 어디다가 공장을 배치할 건지, 어떤 땅을 개발할 건지, 이게 전부 국민들의 일상적인 삶뿐만 아니라 재산에도 크게 영향을 미치는 영역”이라고 짚었다. 이어 “조직 규모도 엄청나고 업무량도 상당히 많은 것 같다”고 덧붙였다.

이 대통령은 거듭 “그러다 보니까 공정하고 투명한 권한 행사가 다른 어느 영역보다 중요한 부분이 바로 국토부 업무영역인 것 같다”면서 “새로운 마음으로 더 높은 사명감, 더 공정한 마인드, 더 투명한 절차를 통해서 업무를 해주시면 좋겠다는 말씀을 먼저 드린다”고 했다.