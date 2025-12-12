첫 은행사박물관, 21년만 재단장 박경리 작가 근무 당시 기록 전시

우리은행은 서울 중구 본점 지하 1층에 126년 금융 역사를 현대적으로 재해석한 전시 공간 ‘우리1899’를 개관(사진)했다고 12일 밝혔다.

우리1899는 2004년 문을 연 국내 첫 은행사 전문박물관을 21년 만에 재단장한 복합문화공간이다. 명칭은 임직원 투표를 통해 우리은행의 ‘우리’와 대한천일은행 창립 연도인 ‘1899년’을 결합해 선정했다.

이번 재단장으로 내부 벽을 과감히 허문 개방형 전시 동선을 도입해 관람 몰입도를 높였다. 전시장 중앙에는 360도 발광다이오드(LED) 조형물인 ‘우리타임스피어’를 설치했다.

역사관에는 서울시 지정문화재인 ‘대한천일은행 창립청원서’와 현존 가장 오래된 은행 건물인 ‘광통관(현 우리은행 종로금융센터)’ 재현 조형물 등이 전시된다. 특히 소설 ‘토지’의 박경리 작가가 1954년 옛 상업은행(현 우리은행)에서 근무했던 인사 기록과 당시 기고한 사보 글 등 특별한 사료도 만날 수 있다.

또한 전 세계 저금통 전시 코너와 금융·역사·문화 서적을 갖춘 ‘오픈형 라이브러리’를 마련해 고객들이 문화·휴식 공간으로 활용할 수 있도록 했다. 지난 11일 진행된 개관식에는 임종룡 우리금융그룹 회장, 정진완 우리은행장과 함께 박경리 작가의 후손인 김세희 토지문화재단 이사장이 참석했다. 김은희 기자