19일까지 새벽배송 무료배송 기준 2만원으로 3개월 이상 미구매 고객에게 ‘1만원 할인쿠폰’

[헤럴드경제=박연수 기자] SSG닷컴이 오는 19일까지 새벽배송 무료배송 혜택을 강화한다. 기존 4만원 이상 구매 시 적용되는 무료배송 기준도 2만원으로 대폭 낮춘다.

행사 기간 새벽배송 상품을 2만원 이상 결제하면 무료배송 쿠폰을 매일 1장씩 발급한다. 수도권 거주 고객에겐 새벽배송 7만원 이상 구매 시 사은품을 제공한다. 15~28일 서울·경기 서부 권역에서는 ‘풀무원 부추잡채 지짐만두300g’를, 12~31일 서울·경기 동부 권역에서는 ‘계란 10구’를 증정한다.

휴면 고객을 위한 프로모션도 마련했다. 3개월 이상 미구매 고객이 새벽·주간배송 상품을 4만원 이상 결제하면 1만원 할인 쿠폰을 지급한다.

한편 ‘쓱 새벽배송’은 신선·가공식품부터 생활·리빙용품, 화장품, 반려동물용품, 소형가전까지 주문할 수 있다. 주소지에 따라 밤 10~11시까지 주문하면 아침 7시까지 배송된다. 수도권, 충청권, 전국 광역시 및 특례시에서 이용할 수 있다.

SSG닷컴 관계자는 “전날 밤 주문한 상품을 이른 아침에 받아볼 수 있다”며 “무료배송 기준을 완화한 만큼 부담 없이 주문할 수 있을 것”이라고 말했다.