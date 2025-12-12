국내 첫 원금 보존형, 연 1억 수익으로 운영 성적·소득 관계없이 매해 150명 내외 지급

[헤럴드경제=고재우 기자] KAIST는 권준하 신익산화물터미널 회장이 기부한 5억원 규모의 원금 보존형 유언대용신탁 펀드를 기반으로 ‘미산 등산 장학금’을 조성했다고 12일 밝혔다.

유언대용신탁은 생전에 자산을 신탁사에 맡기면 사후 지정한 수익자에게 자동 이전되는 방식으로 운영된다. 해당 기부는 원금 5억원을 건드리지 않고 발생하는 수익만으로 운영되는 장학기금이다. 연간 수익은 약 1억원으로 예상된다. 이를 통해 반영구적으로 장학금을 지급할 수 있다.

특히 펀드를 활용한 원금 보존형 장학기금 조성은 KAIST에서도 처음이다.

권 회장은 서울대학교 경제학과 졸업 후, 30년 이상 장기 간접 투자로 안정적 자산을 일궈온 투자·경영 전문가다. 서울대·숙명여대·원광대병원·사회복지공동모금회 등에 누적 111억 원 이상을 기부해 왔다.

그는 ‘원금 보존형 펀드 기부 모델’을 국내에 정착시킨 주역으로 알려져 있다. 여러 기관은 초기에 기부 방식의 생소함과 손실 걱정으로 도입을 꺼려했지만, 권 회장은 8~9년간 직접 제도를 알리는 등 설득을 거듭했다.

미산 등산 장학금은 성적·소득 기준 없이 ‘등산’만으로 선발되는 국내 최초 이색 장학금이다. KAIST는 과학기술 특성상 학업·연구 강도가 높은 학생들이 규칙적인 신체활동을 통해 체력과 성취감을 기를 수 있도록 해당 프로그램을 마련했다. 장학금 명칭 ‘미산’은 권 회장 선친의 호(號)에서 따왔다.

장학금은 KAIST 지정 등산 인증 앱을 통해 코스를 완주하면 지급된다. 연간 7회 등산 시 70만원, 4~6회 등산 시 30만원을 지원한다. 수혜 대상은 매년 약 150명 이내 학생이 될 전망이다.

권 회장은 “원금을 보존하면서도 수익으로 장학금을 지속할 수 있다는 점에서 매우 안정적이고 부담이 적은 기부 방식”이라며 “제 인생에서 가장 잘한 세 가지는 펀드, 등산, 그리고 기부였다”라고 소감을 전했다.

이광형 총장은 “원금 보존형 펀드 기부라는 혁신적 모델로 KAIST 장학사업의 지속 가능한 기반을 마련해 주신 데 깊이 감사드린다”며 “미산 장학금은 학생들의 도전 정신과 학업 성장을 돕는 것은 물론, 규칙적인 등산을 통해 건강까지 지켜주는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.