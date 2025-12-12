‘배급사연대’ 공식 출범…15년 만에 재결성

[헤럴드경제=손미정 기자] 배급사들이 뭉쳤다. 부금 정산, 객단가 문제, 홀드백 등 다양한 현안에 머리를 맞대며, 오늘날 영화산업에 불어닥친 위기를 함께 극복하기 위해서다.

특히 이들은 가장 시급한 사안으로 멀티플렉스 극장 체인과 이동통신 3사 간의 ‘덤핑식 영화 티켓 할인 계약’을 언급하며 “할인 티켓 불공정 덤핑 계약이 영화 산업 위기를 악화시키고 있다”며 목소리를 높였다.

12일 주요 배급사들은 영화 산업의 장기적인 침체 극복과 새로운 시장 질서 방향 모색을 위해 이날 ‘배급사연대’를 공식 출범한다고 밝혔다. 2000대 초 중반 ‘배급개선위원회’, 2010년대 초반 ‘영상산업협회’ 이후 배급사 단체의 명맥이 끊긴 지 15년 만이다.

배급사연대에는 쇼박스, 영화사 빅, 영화특별시SMC, 이화배컴퍼니, 트리플 픽쳐스, SY코마드, NEW 등이 참여한다.

배급사연대는 “지금이야말로 영화 업계, 정부, 국회, 시민단체 등이 합심하여 영화산업 재도약을 위한 상생의 장을 마련할 때”라면서 “한국 영화 산업의 재도약을 위한 의견 개진과 논의에 적극적으로 동참할 것”이라고 밝혔다.

이날 배급사연대는 출범과 동시에 멀티플렉스와 이동통신사들 간의 불공정 할인 티켓 계약을 개선해야한다고 목소리를 냈다. 한국영화 산업의 영화관 매출 의존도가 70%이 달하는 가운데, 배급사와의 협의없이 극장과 이동통신사만 이득을 취하는 계약이, 영화 산업 주체들의 생명을 위협하고 있다는 주장이다.

연대는 “마진율이 높은 매점 등 부가 수익이 있는 극장에 비해 오로지 티켓 정산만을 극장 매출로 확보할 수 있는 영화 제작, 투자, 배급에 결과적으로 할인 비용을 떠넘기는 것”이라면서 “다수의 관객에게 공정한 혜택이 돌아가지도 않는 구조”라고 꼬집었다.

그러면서 배급사 연대는 이러한 영화 티켓 할인 판매 방식이 영화 ‘관객 수’를 기준으로 흥행을 집계해 온 관행과 연결돼 ‘수익성 악화’와 ‘무료 프로모션 티켓 남발’ 등 여러 부작용을 낳고 있다고도 지적했다.

연대는 “더 늦추지 말고 당장 내년부터 미국 등 주요 해외 박스오피스의 스탠더드에 맞는 매출액 기준의 박스오피스 집계와 통계를 확립해야 한다”면서 “매출 중심의 박스오피스 집계가 산업 투명성을 강화하는 일의 시작”이라고 강조했다.