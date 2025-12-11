건설비용 저감 등 7개 과제 선정후 도전적 연구 지원

[헤럴드경제=배문숙 기자]한국수력원자력이 미래 에너지 문제 해결을 위한 차세대 연구개발(R&D) 과제를 선정해 기술 경쟁력 고도화에 나섰다.

한수원은 11일 대전 유성구 중앙연구원에서 ‘천사과제 최종 연구성과 발표회’를 개최했다고 밝혔다.

‘천사과제’는 혁신적인 아이디어와 도전적인 연구과제를 발굴하기 위해 한수원이 올해 처음 신설한 제도로, 미래 에너지 문제 해결을 위한 차세대 원자력 기술 등 성공 시 파급효과가 큰 혁신 연구 주제에 대해 한수원 직원들이 모여 연구개발을 하는 것이다.

한수원은 건설비용 저감, 인공지능 융합기술(AIoT) 환경 구축, 장주기 무결함 핵연료, 방사성폐기물 저감, 초고온·내부식·초내열 재료 등과 연계된 총 7건 과제를 선정한 후 지난 3월 연구에 착수했고, 직원들이 실패에 대한 부담 없이 도전적 연구에 몰입할 수 있도록 지원해 왔다.

한수원은 “이번 발표회에서는 해당 7건 과제의 연구책임자 및 참여연구원이 그간의 연구 성과와 기술적 시사점, 앞으로의 확장성 등을 공개해 한수원의 미래 기술 경쟁력과 원자력 R&D의 가능성을 살펴볼 수 있는 자리가 됐다”고 설명했다.

장희승 한수원 품질기술본부장은 “7팀의 작은 걸음이 모여 위대한 도약의 첫걸음이 될 것임을 확신한다”면서 “혁신적인 연구개발 과제를 지속적으로 지원해 원자력 기술의 미래 가치를 높이는 연구개발 생태계를 더욱 공고히 해 나갈 방침”이라고 말했다.

‘천사과제’를 기획한 신호철 한수원 중앙연구원장은 “천사과제를 통해 차세대 원자력 기술의 새로운 가능성을 탐색하고, 연구 현장에서 실패를 두려워하지 않는 도전과 창의의 문화가 확산되길 바란다”고 말했다. 이어 “이번 성과 발표를 계기로 원전 안전성·경제성·지속가능성을 아우르는 미래 원자력 기술 경쟁력을 한층 고도화해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.