김성제 시장 “주요 뉴스들 시민들과 공유하고 돌아보는 좋은 기회 될 것”

[헤럴드경제=박준환 기자]의왕시(시장 김성제)가 올 한 해 시정 각 분야의 주요 뉴스 중 시민들의 공감을 얻은 뉴스를 선정하기 위해 ‘의왕시 10대 뉴스’ 온라인 투표를 진행한다.

투표 대상 뉴스는 ▷백운호수 개장 ▷의왕시 최초 종합병원 유치 성공 ▷부곡커뮤니티센터 착공 ▷철도박물관 전면 리모델링 추진 ▷의왕시 야구장 및 파크골프장 개장 ▷노인복지부문 국무총리상 수상 등 20건이다.

투표 기간은 12월 12일부터 21일까지 10일간이며, 투표는 홍보 전단의 큐알코드 또는 시 홈페이지 배너를 경유해 구글폼으로 접속하거나, 의왕시 사회관계망서비스(블로그, 페이스북, 인스타그램) 링크를 통해 가능하다.

시민 누구나 투표에 참여할 수 있으며, 뉴스 20건 중 5개를 선택하면 된다.

아울러, 투표에 참여하고 의왕시 사회관계망서비스에 친구 추가한 사람 중 45명을 추첨해 1만원권의 상품권을 지급하는 이벤트도 함께 진행한다.

시에서는 득표수가 높은 10건의 뉴스를 ‘2025년 의왕시 10대뉴스’로 선정해 이달 말 시 홈페이지 등을 통해 결과를 발표할 예정이다.

김성제 시장은 “이번 투표는 올해 의왕시에 있었던 주요 뉴스들을 시민들과 함께 공유하고 돌아보는 좋은 기회가 될 것”이라며 “시민들이 직접 선정한 10대 뉴스를 통해 시민들의 목소리를 듣고 앞으로의 정책 추진 방향에 반영하도록 노력하겠다”고 밝혔다.