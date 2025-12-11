국민성장펀드 출범식 및 제1차 전략위원회 이억원 “압도적 숫자에 걸맞은 성과내야” AI 30조, 반도체 20.9조 등 배분, 유연 대응 현재 100여건 접수, ‘1호 투자처’ 협의 중

[헤럴드경제=김은희 기자] 첨단전략산업에 150조원을 투자하는 국민성장펀드가 11일 공식 출범했다.

국민성장펀드에 자문을 제공하는 전략위원회에는 박현주 미래에셋그룹 회장과 서정진 셀트리온 회장이 합류했다. 이들은 이억원 금융위원장과 함께 민관공동위원장을 맡아 펀드 운용방향과 산업지원전략에 대한 민간 의견을 전달할 예정이다.

금융위원회는 이날 서울 여의도 한국산업은행에서 ‘국민성장펀드 출범식 및 제1차 전략위원회’를 열고 국민성장펀드 투자 구조와 의사결정 체계를 공개했다.

국민성장펀드는 정부보증채권 75조원과 민간자금 75조원을 합쳐 150조원 규모로 조성된다. 인공지능(AI), 반도체, 바이오, 로봇 등 첨단전략산업과 관련 생태계를 폭넓게 지원하는 것을 목표로 한다. 이에 첨단전략산업을 직접 영위하는 기업뿐 아니라 지분투자 펀드 등을 통해 중소·기술기업 전반을 지원하게 된다.

자금은 ▷직접투자 15조원 ▷간접투자 35조원 ▷인프라투융자 50조원 ▷초저리대출 50조원 등 다양한 방식으로 제공된다. 산업별로는 ▷AI 30조원 ▷반도체 20조9000억원 ▷모빌리티 15조4000억원 ▷바이오·백신 11조6000억원 ▷이차전지 7조9000억원) 등으로 배분했는데 산업현장 수요에 따라 유연하게 대응할 방침이다. 전체 자금의 40% 이상은 지역에 배분하기로 했다.

이 위원장은 “세계가 생존을 건 산업·기술 패권전쟁을 펼치고 있는 가운데 국가역량을 총동원해야 하는 시기”라며 “향후 20년 성장엔진을 마련하는 국민성장펀드의 여정을 금융권·산업계·정부가 함께 만들어 가겠다”고 말했다. 그러면서 “150조원 국민성장펀드와 주요 금융권 530조원 생산적 금융의 압도적 숫자에 걸맞은 실질적인 성과를 내야 한다”고 강조했다.

국민성장펀드 거버넌스에는 금융·산업계 전문가가 참여한다. 우선 운용 방향과 관련해 전반적인 자문을 위한 전략위원회가 구성된다.

공동위원장을 맡은 서 회장은 “국민성장펀드는 성장 속도를 높이는 것을 넘어 성장의 구조 자체를 바꾸는 국가 프로젝트”라며 “민간에서 축적한 경험·데이터·글로벌 네트워크를 국가전략으로 연결하는 통로 역할을 수행하겠다”고 말했다. 산업생태계 전반의 경쟁력 강화와 지역경제 성장·일자리 창출 등이 실질적으로 나타나는 데 방점을 찍겠다는 포부다.

박 회장도 “150조원 국민성장펀드는 기업 성장의 초석이자 창업을 춤추게 할 마중물”이라면서 “정직과 투명성에 기반을 둔 경쟁력 있는 시스템 구축에 조언을 아끼지 않겠다”고 전했다.

이 밖에 이병헌 지방시대위 5극3특 특위 위원장, 김효이 이너시아 대표, 이상민 뉴빌리티 대표, 염성오 Gurin Energy 서울 대표 등 지역·청년·산업계 주요 인사도 위원회에 이름을 올렸다.

이날 회의에서는 ‘투자심의위원회→기금운용심의회’로 이어지는 2단계 심사 구조도 확정됐다.

투자심의위원회는 민간금융·산업계전문가와 산은이 개별 건 실무 심사를 담당하고 기금운용심의위원회는 첨단기금이 투입되는 사업에 대한 최종 투자 결정을 맡는다. 실무 지원을 위해 산업은행에 국민성장펀드 사무국을 설치한 데 이어 정부 부처 합동 조직인 ‘국민성장펀드 추진단’도 구성된다.

금융당국과 산은 등은 ‘1호 투자처’ 후보 여러 곳을 두고 논의를 진행 중이다. 현재 지방정부와 산업계·사업부처로부터 100여건, 총 153조원 규모의 투자 수요가 접수돼 있는 것으로 전해진다.

업계에서는 전남 해남군 솔라시도에 구축될 국가AI컴퓨팅센터, SK하이닉스가 조성 중인 용인 클러스터, 신안우이 해상풍력 프로젝트 등을 유력한 후보로 언급된다.

정부는 이달 중 기금운용심의회 회의를 열어 내년 운용 계획을 확정할 예정이다.