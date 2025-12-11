14-15일 간 공식 방한…12년 만 양자 방한 15일 정상회담·공식오찬…정치·교역 등 논의

[헤럴드경제=문혜현 기자] 대통령실은 11일 “통룬 시술릿 라오스 국가 주석 내외가 이재명 대통령의 초청으로 14~15일 간 공식 방한할 예정”이라고 밝혔다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 서면 브리핑에서 이같이 말하고 “올해 한국과 라오스의 재수교 30주년을 맞아 이루어졌다”고 전했다. 라오스 국가주석의 방한은 12년 만의 양자 방한이다.

양 정상은 15일 정상회담과 공식 오찬 등의 일정을 진행할 예정이다.

강 대변인은 “정상회담에서는 재수교 이래 30년간 양국관계 발전 성과와 향후 발전 방향을 포함한 정치·안보, 교역·투자 분야 논의 외에도, 온라인 스캠범죄 등 초국가 범죄 대응을 위한 협력, 인프라, 공급망, 인적교류, 주요 지역 및 국제 현안 등과 관련하여 폭넓게 협의할 예정”이라고 설명했다.

이어 강 대변인은 “통룬 주석의 이번 방한 및 한-라오스 정상회담은 다양한 분야에서 양국 간 협력을 더욱 공고히 하고, 양국 관계 발전을 견인하는 계기가 될 것으로 기대된다”고 덧붙였다.