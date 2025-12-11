전년 대비 실적향상이 우수한 시·군에 수여

[헤럴드경제=박준환 기자]연천군(군수 김덕현)이 경기도 주관 ‘2025년 제안활성화 시군평가’에서 특별상을 수상했다고 11일 밝혔다.

경기도는 매년 도내 31개 시·군을 대상으로 제안제도 운영실적을 평가하고 시상한다. 평가는 제안 접수건수, 채택률, 공모전 실시건수 등 정량평가와 제안관련 교육·홍보 추진, 제안발굴 노력도 등 정성평가를 종합해 이뤄진다. 특별상은 전년 대비 실적향상이 우수한 시·군에 수여된다.

연천군은 인구규모에 따라 나눠진 3그룹 평가에서 그룹 내 2위를 달성했다. 특히 ▷창의적 아이디어 발굴을 위한 각종 공모전 개최(3회) ▷제안참여 확대를 위한 국민제안함 설치 등 제안활성화를 위한 다양한 노력이 실적으로 이어져 전년 대비 26점 향상이라는 괄목할 만한 성과를 거뒀다.

연천군은 앞서 행정안전부 주관 제안활성화 평가에서 전국 10개 시·군 최종후보에 오르는 성과를 거뒀으나 최종 수상에는 아쉽게도 이름을 올리지 못했다. 그럼에도 경기도 평가에서 기관표창 및 우수공무원 표창, 시상금 100만원을 받으며 제안분야의 경쟁력과 성장 가능성을 확실하게 증명했다.

연천군은 이번 성과를 발판삼아 군민의 작은 의견도 정책이 되는 행정문화를 정착시키고, 창의적인 아이디어가 군정 전반에 실질적인 변화를 가져올 수 있도록 제안제도를 더욱 활성화해 나갈 계획이다.