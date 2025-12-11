원도심권, 인구 유출·빈집 증가 등 지역 활력 저하 지난달 계획 수립 용역 착수, 맞춤 전략 수립 예정

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 원도심권의 다양한 도시 문제를 해결하고 도시 경쟁력을 강화하기 위해 ‘원도심 생활권계획’을 수립한다고 11일 밝혔다.

원도심권은 중·서·동·영도·부산진·남구를 포함하며 이번 계획은 서부산 강동권에 이어 두 번째 지역 맞춤형 생활권계획이다.

시는 급격한 도시 변화로 심화되고 있는 원도심권의 주거·교통·상권 침체 등 다양한 문제에 선제적으로 대응하고 원도심 기능 회복과 균형발전을 위한 근본적인 해법을 마련한다는 방침이다.

그동안 원도심 지역은 인구 유출, 빈집 증가, 기반시설 부족 등으로 도시 활력이 저하되고 지역 간 격차가 확대되는 어려움을 겪어 왔다. 단편적 접근으로는 이러한 문제의 근원적 해결에 한계가 있었던 만큼 시는 주민들의 실제 생활 영역을 기반으로 한 지역 맞춤형 전략을 주민들과 함께 수립해 원도심권의 지속 가능한 회복 방안을 모색할 계획이다.

시는 지난달 25일 계획 수립 용역에 착수했다. 이달부터 기초조사 등 생활권 단위 실태조사·분석을 시작으로 본격적으로 계획을 수립해 원도심 지역의 특성에 맞는 전략을 도출할 예정이다.

시는 원도심의 지역 특성과 인구 규모 등을 세부적으로 분석해 효율적인 도시공간 관리, 예측·지속 가능한 도시성장 및 지역 활성화를 위한 방안을 마련할 계획이다. 이를 통해 주민이 일상생활권에서 체감하고 만족할 수 있는 지역별 맞춤형 세부 전략을 수립할 예정이다.

주요 계획에는 고지대와 주거환경 개선, 연안 및 해양문화자원 활용 등을 포함한 발전 전략이 담긴다.

시는 ▷고지대 기반시설 정비·확충 및 고도지구 완화를 고려한 주거환경 개선 ▷북항재개발과 철도시설 재배치를 통한 지역 활성화 ▷연안자원의 체계적 관리와 해양문화자원을 활용한 신산업 육성 등 지역 특화 전략 마련 ▷국제금융·업무·무역 거점지역 육성 등을 중심으로 원도심 발전 전략을 구체화할 계획이다.