‘메르세데스-벤츠 그린플러스 도시숲’으로 수상 올해 서울국제정원박람회에 기업 동행정원으로 참여

[헤럴드경제=서재근 기자] 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회는 서울 보라매공원에 조성한 ‘벤츠 그린플러스 도시숲’이 도시녹화 및 시민 쉼터 조성에 기여한 공로를 인정받아, 지난 10일 서울특별시청 본관에서 개최된 ‘2025 서울특별시 정원도시상’ 시상식에서 기업동행상을 수상했다고 11일 밝혔다.

‘서울특별시 정원도시상’은 시민 주도형 도시녹화 문화를 확산하기 위해 도시녹화에 기여한 개인, 기업과 단체의 우수사례를 선정해 시상하는 제도로, 올해 총 21개의 사례가 선정됐다. 이 중 벤츠 사회공헌위원회의 보라매공원 ‘그린플러스 도시숲’은 기업의 CSR 활동과 연계한 기업 동행정원으로 참여해 도시녹화에 기여한 점을 인정받아 기업동행상을 받았다. 또한 단순한 정원 조성을 넘어 어린이 도슨트 운영, 임직원 참여 활동 등 다양한 시민 참여 프로그램을 연계해 추진한 점도 높게 평가받았다.

보라매공원 ‘그린플러스 도시숲’은 벤츠 사회공헌위원회와 사회복지법인 아이들과미래재단이 도심 환경 개선과 기후 대응을 위해 2022년에 서울특별시와 체결한 ‘벤츠 그린플러스 도시숲 프로젝트’의 일환으로 조성한 일곱 번째 숲이다. 해당 공간은 지난 5월 ‘2025 서울국제정원박람회’를 통해 시민들에게 공개됐다.

보라매공원 내 약 1200㎡ 규모로 조성된 ‘그린플러스 도시숲’에는 단풍나무, 고광나무, 조팝나무 등 탄소 저감 효과가 있는 수종 총 3127그루가 식재됐으며, 중앙에는 시민들이 자연 속에서 휴식을 취할 수 있도록 쉼터 공간이 마련됐다.

벤츠 사회공헌위원회는 ‘그린플러스 도시숲 프로젝트’를 통해 구로 천왕근린공원, 서리풀 도시자연공원구역 산책로, 뚝섬한강공원 등을 포함해 서울 곳곳에 총 7개의 도시숲을 조성해왔다. 이는 지속가능한 도심 녹지 확대와 기후환경 대응을 위한 기반이 되고 있다.

벤츠 사회공헌위원회 이은정 위원은 “탄소중립 실천을 위해 2022년부터 서울시와 함께 진행해 온 도시숲 프로젝트가 서울국제정원박람회를 통해 확장되며, 지난해 뚝섬한강공원에 이어 보라매공원에도 시민들이 즐길 수 있는 정원을 조성할 수 있어 뜻깊은 여정이었다”며 “앞으로도 기업 시민으로서의 역할을 다하기 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

한편, 지난 2021년 출범한 벤츠 사회공헌위원회의 탄소중립 기후행동 실천 프로그램 ‘그린플러스’를 통해 지금까지 전국에 3만3000그루 이상의 수목이 식재됐으며, 이는 연간 약 8만3500톤 상당의 탄소 저감 효과를 가져온 것으로 평가되고 있다.