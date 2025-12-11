과기부 인공태양(핵융합) 연구시설 구축 부지 나주시 최종 확정

나주시, ‘에너지 수도’ 넘어 ‘글로벌 핵융합 에너지 선도도시’ 도약

부지안전성·주민수용성·산업 인프라 탁월…광주·전남 ‘원팀’ 빛났다

[헤럴드경제(나주)=김경민기자]‘무한, 청정, 안전’ 인류의 꿈의 에너지원인 핵융합 기술 선점을 위한 국가 핵심 프로젝트인 ‘인공태양 연구시설’ 부지가 전남 나주로 최종 확정됐다.

나주시는 인공태양 연구시설 구축 확정을 통해 에너지 수도를 넘어 대한민국 ‘에너지 자립국 도약’ 전략을 뒷받침하는 글로벌 핵융합 에너지 선도 도시로 도약한다는 포부다.

전라남도 나주시(시장 윤병태)는 과학기술정보통신부에서 주관한 ‘핵융합 핵심기술(인공태양) 개발 및 첨단 인프라 구축사업’ 부지로 최종 확정됐다고 11일 밝혔다.

공모 수행기관인 한국연구재단은 지난 3일 전남 나주를 사업 부지 1순위로 선정했으며 이에 대한 전북도의 이의제기를 10일 불수용처리하여 나주시가 인공태양 연구시설 구축 부지로 최종 확정되었다.

나주시는 부지 선정을 위한 한국연구재단 평가 항목에서 전체 ‘매우 우수’ 등급을 받으며 이미 준비된 최적지임을 입증했다.

나주는 해일·태풍 등 자연재해로부터 안전한 내륙 지대, 기상청 관측 이래 단 한 건의 지진 발생이 없었던 화강암 기반의 부지 안전성과 확장성, 한국에너지공과대학교, 광주과학기술원을 연계한 연구 인력 양성 인프라, KTX나주역, 무안국제공항 등 편리한 국내외 교통망을 갖춘 연구시설 최적지로 평가받았다.

12만 시민의 지지 서명과 시도민 유치추진위원회 활동, 광주·전남 국회의원 전원의 나주 유치 결의문 발표 등 전방위적 협력 또한 유치 경쟁에 큰 힘이 됐다.

나주시는 한국에너지공대(켄텍) 설립 기본계획 내 ‘국가 대형 연구시설 설립’ 반영을 시작으로 전라남도와 국가 핵융합 아젠다(agenda)를 가장 먼저, 앞장서 이끌어왔다.

특히 민선 8기 출범 후 핵융합 8대 핵심기술 중 하나인 495억 원 규모 ‘핵융합실증로용 초전도 도체 시험설비 구축 사업’을 켄텍에 유치해 핵융합 연구 인프라 선두 주자로 발돋움했다.

또 인공태양 포럼 개최, 핵융합 기업 및 한국가속기플라즈마협회와의 업무협약, 인공태양 연구시설 실무위원회·자문단 운영 등을 통해 정부·국회·산학연 간 활발한 네트워크를 형성해 오며 2025년 인공태양 연구시설을 국민주권정부 국정과제로 반영하는 데 큰 역할을 했다.

10월 15일 과기부 부지 공모 발표 이후엔 인공태양 추진단을 구성, 전라남도와 ‘원팀’ 협력체계를 구축하고 11월 13일 유치계획서 과기부 제출, 11월 21일 최종 발표를 거쳐 12월 최종 부지 확정까지 한 달 반의 촉박한 시간 속에 값진 결실을 이뤄냈다.

윤병태 나주시장은 “인공태양 연구시설 나주 유치는 12만 나주 시민과 340만 광주·전남 시도민의 뜨거운 열정이 이뤄낸 결실”이라며 “공모 전부터 이어진 시민의 전폭적인 지지와 높은 주민 수용성은 평가 과정에서 경쟁 도시를 앞서는 결정적인 힘이 되었다”고 말했다.

윤 시장은 “인공태양 연구시설은 단순 나주를 위한 연구시설이 아닌 광주·전남 과학기술 산업을 혁신하고 빛가람 혁신도시에 이어 국가균형발전의 심장부가 될 것으로 기대한다”며 “나주가 에너지 자립국 도약을 견인하는 글로벌 핵융합 에너지 선도도시로 도약할 수 있도록 끝까지 함께 힘을 모아주시길 바란다”고 밝혔다.

한편 나주시는 전남도와 합동으로 오는 12월 16일 오후 3시 30분 나주종합스포츠파크 다목적체육관에서 ‘인공태양 연구시설 유치 환영 행사’를 개최한다.

인공태양은 수소 1g으로 석유 8t에 해당하는 에너지를 생산할 수 있어서 고갈 위기의 화석연료를 대체하는 게임체인저이자 탄소중립 실현을 위한 미래 에너지원으로 주목받고 있다.

총 1조 2천억 원 규모의 인공태양 연구시설은 2027년 착공, 2036년 완공을 목표로 나주시 왕곡면 나주 에너지 국가산단 인접부지에 구축될 예정이다.

이 시설이 구축되면 300여 개의 관련 기업이 입주하고 2천여 명의 전문 연구 인력과 1만 개 이상의 일자리가 창출될 전망으로 경제적 파급효과만 10조 원이 넘을 것으로 예측된다.

나주시는 인공태양 연구시설 부지 최종 확정에 따라 전담부서 설치를 통한 예타 통과 지원과 과기부-전라남도-나주시 간 업무협약 체결 등 후속 절차에 속도를 낼 계획이다.