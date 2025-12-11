- 첨단 바이오·AI 기업 질주하며 성장세…지역 IPO 생태계 가속 - 올해만 코스닥 신규 상장 4개사, 신규상장 ‘노타’시장 주목

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전 지역 상장기업의 시가총액이 처음으로 88조 원을 넘어서며, 대한민국 과학수도이자 일류경제도시 대전의 기업 경쟁력이 다시 한 번 입증됐다. 이는 지난해 같은 기간 대비 크게 증가한 수치로, 대전 기업 전반의 성장세가 더욱 가속화되고 있음을 보여준다.

10일 대전테크노파크(원장 김우연, 이하 대전TP)에 따르면 11월 말 기준 대전 상장기업 67개사의 시가총액은 88조 4011억 원으로 집계돼 지난 10월에 이어 또다시 역대 최고치를 경신했다.

대전 상장기업 수는 최근 1년 동안 4개 기업이 신규 상장하며 총 67개로 늘었다. 특히 첨단 바이오, 인공지능(AI), 로봇 기반 기업을 중심으로 상장 생태계가 빠르게 확장되고 있음을 방증한다.

코스닥 시장에서의 대전 기업 강세도 두드러졌다. 알테오젠이 시가총액 28조 5,185억 원으로 코스닥 1위를 굳건히 지키고 있으며, 레인보우로보틱스가 5위(8조 4,389억 원), 펩트론이 6위(7조 9278억 원), 리가켐바이오가 8위(7조 767억 원)에 오르며 총 4개사가 코스닥 시총 Top 10 안에 들었다. 이는 코스닥 상위 기업 중 상당수가 대전 기반 기술기업이라는 점에서 그 의미가 크다.

여기에 지난 11월 코스닥에 신규 상장한 AI 기업 노타(NOTA)의 흥행도 눈에 띄었다. 노타는 초경량 AI 모델 기술력에 대한 시장 기대 속에서 공모 청약 경쟁률 2781.5대 1을 기록하며 올해 최고 수준의 흥행 기록을 세웠다. 상장일 종가(3만 1,000원) 이후 꾸준히 상승해 11월 말 기준 4만 4200원으로 마감하며 약 43% 상승했다. 기술 기반 대전 기업의 투자 매력과 성장성을 다시 한번 증명한 셈이다.

김우연 대전TP 원장은 “대전 상장기업 시총이 88조 원을 넘어서며 기술 중심 산업도시로서의 위상이 더욱 견고해졌다”며 “D-유니콘 기업을 포함해 올해 4개의 대전 기업이 코스닥 시장에 성공적으로 안착한 만큼, 내년에도 성장 잠재력이 높은 기업들이 상장으로 이어질 수 있도록 전주기 지원을 강화해 일류경제도시 대전의 성장 흐름을 이어가겠다”고 밝혔다.