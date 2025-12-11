▶ 내 집 마련 ‘언제’ 아닌 ‘어디’가 승부수… 선점 타이밍은 언제나 지금

▶ 입지, 혜택, 상품성 염두 둔다면 HDC현산 ‘상봉 센트럴 아이파크’ 주목

최근 서울 부동산 시장은 집값이 오르는 속도가 소득 증가 속도를 앞지르는 흐름이 뚜렷하다. 자금 여력보다 시장 상승 속도가 빠르다 보니, 내 집 마련의 기회는 갈수록 좁아지고 양극화도 더욱 심해지는 분위기다. 이런 흐름에서는 ‘언제 살까’를 고민하기보다 ‘어디를 살까’를 먼저 따져봐야 한다는 이야기가 설득력을 얻고 있다.

■ ‘서울 핵심 입지’는 자산 이동의 사다리

특히 처음 내 집을 마련하는 실수요자라면 더더욱 입지 선택이 중요하다. 여유자금을 따로 마련하기 어려운 상황이라면, 향후 가치가 더해질 가능성이 높은 지역을 첫 선택지로 삼아야 한다는 것이다. 좋은 입지는 시간이 지나도 희소성이 유지돼 가격 방어력이 높고, 이후 주거 이전이나 투자 판단을 할 때도 폭넓은 선택을 가능하게 하기 때문이다.

물론 현 시장은 정부의 10.15 대책(주택시장 안정화 대책) 이후 다소 관망하는 움직임도 감지된다. 추가 대책 시사까지 이어지며 ‘조금 더 지켜볼까’라는 심리가 자연스럽게 형성된 영향이다.

그러나 관망만으로는 기회를 확보하기 어렵다. 최근 서울 주요 생활권을 중심으로 다시 가격이 오르기 시작하면서, 기다림이 오히려 ‘더 비싼 가격’을 마주하는 결과를 만들 수 있다고 우려한다. 서울의 중심 입지에서 신규 공급이 드문 지금과 같은 시기라면, 지나친 고민보다는 충분한 입지와 상품성을 갖춘 단지부터 확인하는 것이 합리적이라는 분석이 설득력을 얻는다.

서울 부동산 시장 전문가는 “향후 서울의 신규 공급 자체가 많지 않은 만큼 입지 경쟁력이 확보된 단지는 시장 상황과 무관하게 일정 수준 이상의 수요를 유지하며 집값 방어, 상승을 이어갈 것”이라면서 “결국 실수요자라면 시장 진입 타이밍보다 입지 선택이 더 중요한 판단 기준이라는 점을 간과해서는 안 된다”라고 설명했다.

■ 지금, 서울에서 주목해 볼 분양 단지는

이처럼 냉철한 결단이 필요한 시점에, HDC현대산업개발이 옛 이마트 상봉점 부지를 개발해 짓는 ‘상봉 센트럴 아이파크’의 아파트가 ‘해법’으로 떠오르고 있다. 서울에서도 손꼽히는 노른자 입지에 들어서는 것은 물론, 특히 주목할 만한 파격적인 혜택으로 서울 입성을 향한 길목을 제시하고 있기 때문.

‘상봉 센트럴 아이파크’가 공급되는 중랑구 일대는 현재 ‘투기과열지구’로 지정돼 아파트 중도금 대출 비율이 최대 40%로 제한된다. 하지만 이 단지는 내 집 마련을 꿈꾸는 실수요자의 자금 부담을 획기적으로 줄여주기 위해 중도금 20%에 대한 납부 유예 혜택을 제공한다. 이는 규제 적용 이전 중도금 대출 60% 실행이 가능했던 시점과 큰 차이가 없는 계약 조건으로, 서울 핵심 입지를 선점할 수 있는 결정적인 기회를 제공하는 셈이다.

입지 조건은 타의 추종을 불허한다. ‘상봉 센트럴 아이파크’는 7호선, 경의중앙선, 경춘선, KTX가 지나는 상봉역과 망우역을 도보로 이용할 수 있는 입지를 갖췄다. 여기에 향후 수도권광역급행철도(GTX)-B노선과 복합환승센터까지 갖춰질 예정이라, 향후 서울 도심은 물론 수도권 전역으로의 접근성이 크게 개선될 전망이다. 자차 이용 시에도 동부, 북부간선도로와 세종포천고속도로 등 주요 도로 진입도 수월하다.

풍요로운 원스톱 생활권 또한 자랑거리다. 단지에서 걸어서 코스트코, 홈플러스, 엔터식스 등 상업시설을 편리하게 이용할 수 있으며 중랑아트센터, 중랑구립면목정보도서관 등 다채로운 문화시설과 봉화산, 중랑천 같은 쾌적한 녹지 공간까지 가까이 누릴 수 있다.

‘아이파크’ 브랜드 프리미엄도 기대할 수 있다. HDC현대산업개발 ‘아이파크’는 이미 강변역 센트럴 아이파크, 서울원 아이파크, 제기동역 아이파크 등으로 서울 동북권에서 높은 선호도와 신뢰를 증명했다. 특히 서울원 아이파크의 경우 지금의 시장 상황에서도 분양권에 프리미엄이 형성될 정도로 ‘아이파크’만의 위엄을 보여주고 있다.

이런 가운데 ‘상봉 센트럴 아이파크’는 지하 7층~지상 최고 28층, 아파트 2개 동, 오피스텔 2개 동 규모의 주거복합단지다. 총 가구수는 443가구로 아파트 254가구, 오피스텔 189실로 이뤄져 있다. 전 가구는 남향 위주 배치와 거실 2면을 개방하여 채광과 통풍, 일조량을 극대화했으며 다양한 타입을 설계해 라이프 스타일에 따른 선택 폭을 넓혔다. 특히 현관 팬트리, 안방 파우더룸, 드레스룸 등 효율적인 수납공간도 함께 설계했다.

특히 안면인식 스마트 원패스 시스템, 에너지 절약 특화 시스템, 자동 주차위치 인식 시스템, 주차유도 시스템 등 실제 거주 만족도를 높이기 위한 요소들이 곳곳에 반영된다. 또 골프연습장, GX룸 등 단지 밖에서 나가지 않고도 취미와 여가를 누릴 수 있도록 했다.

서울 부동산의 흐름을 고려하면, 입지가 분명한 새 아파트가 등장하는 순간은 고민할 시간이 많지 않다. ‘상봉 센트럴 아이파크’는 서울 핵심 입지에서 새 아파트의 가치를 누릴 수 있는 만큼, 서울 입성을 고민하는 이들에게 의미 있는 대안이 될 것으로 보인다.

‘상봉 센트럴 아이파크’의 아파트 분양 정보는 홈페이지 또는 견본주택을 방문해 확인할 수 있다. 견본주택은 서울 중랑구 동일로지하차도사거리 일원에 있다.