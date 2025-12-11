대한결핵협회(회장 신민석, 이하 협회)가 2025년에도 각계각층의 인사들과 함께 결핵퇴치에 대한 소망을 나눌 예정이다.

협회는 지난해 12월부터 올해 2월까지 중앙정부와 국회, 각 지자체, 교육청, 군부대, 기업체, 단체 등에게 크리스마스 씰 증정식을 진행했다. 지난해 발행한 <브레드이발소 크리스마스 씰>은 사회 전반에서 큰 관심을 모아 각계각층의 인사들이 크리스마스 씰 증정식에 참여하며 결핵퇴치에 대한 의지를 다졌다. 특히 지난해 국내외적으로 어려운 사회적, 경제적 여건 속에서도 결핵 퇴치에 대한 마음만큼은 모두 하나가 되어 크리스마스 씰 모금에 참여했다.

협회는 그동안 70년 넘게 이어온 크리스마스 씰 모금을 통해 결핵퇴치에 힘을 보태는 기부의 의미를 전달해왔고, 지난해 브레드이발소와 손을 잡고 그 의미를 더욱 널리 퍼뜨리고자 추진했다. 어린이부 어른까지 사랑받는 캐릭터들인<브레드이발소> 캐릭터를 크리스마스 씰 디자인에 그 매력을 고스란히 담아내, 화려한 색감과 귀여운 캐릭터로 많은 사람들의 이목을 집중시켰고, 기부에 대한 참여 욕구도 더욱 높였다.

지난해 20여년 만에 국제항결핵연맹 씰 콘테스트에서 1위를 수상하며 크리스마스 씰의디자인성과 대중성 모두를 인정받은 협회는 작년에 이어 올해 2025년에도 이러한 열기를 이어가고자 <브레드이발소 시즌2와 함께하는 LUCKY CHRISTMAS>를 발행한다.

이미 지난 10월부터 온라인 기부스토어와 우체국, GS25 편의점 등을 통한 일반 모금이 진행되었으며, 협회의 자율 모금 원칙에 따라, 학교는 사전 신청을 통해 2025년도 크리스마스 씰 모금에 참여할 수 있다. 학교에서 크리스마스 씰(그린씰 포함) 수요량을 파악하여 신청하면 협회가 해당 수량을 학교로 발송하는 시스템을 운영 중이다.

크리스마스 씰의 수익금으로 조성한 결핵퇴치 기금은 취약계층 결핵환자 발견, 환자 수용시설 지원, 학생 결핵환자 지원, 결핵홍보, 결핵균 검사와 연구, 저개발국 결핵사업 지원 등 결핵 퇴치를 위한 다양한 사업에 사용될 예정이다.