지난달 도입 후 40만명 이상 이용

[헤럴드경제=김진 기자] 스타벅스 코리아가 ‘별 쿠폰 자동 발행’ 서비스 도입을 기념해 12월 보너스 쿠폰 이벤트를 진행한다.

서비스는 고객이 스타벅스 앱에서 쿠폰 자동 발행을 설정하면, 별 개수가 충족된 다음 날 자동으로 생성되는 방식이다. 골드 회원은 별 8개 또는 12개 쿠폰, 그린 회원은 별 8개 쿠폰을 선택할 수 있다.

오는 30일까지 서비스 첫 쿠폰을 받으면 다음 날 제조 음료의 톨 사이즈 무료 쿠폰 1장이 증정된다. 12일부터 31일까지 자동 발행 쿠폰을 1회 이상 받고, 해당 기간 자동 발행 설정을 유지하면 내년 1월 중 카페 아메리카노 톨 사이즈) 무료 쿠폰 1장을 선물 받을 수 있다.

서비스 이용 회원은 40만명 이상이다. 가장 많이 자동 발행 설정된 쿠폰은 별 8개로 교환 가능한 카페 아메리카노, 카페 라테, 브루드 커피 무료 쿠폰이다.

이수연 스타벅스 전략기획본부장은 “앞으로도 별을 모으고 사용하는 과정 자체가 즐거운 경험이 될 수 있도록 고객 맞춤형 혜택을 강화할 것”이라고 말했다.