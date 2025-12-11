상장 7개월 만 단기자금 ETF 중 1·3·6개월 수익률 1위… ‘달러 파킹’ 수요 흡수 미국채·금융채·회사채 등 액티브 투자…환율 헤지부터 월배당 조합까지 활용 가능

[헤럴드경제=김유진 기자] 삼성자산운용은 지난 5월 상장한 ‘KODEX 미국머니마켓액티브’ ETF가 국내 상장된 달러 파킹형 ETF 중 1개월 1.7%, 3개월 7.2%, 6개월 10.5% 달성해 수익률 1위를 기록했다고 11일 밝혔다. 글로벌 경제의 불확실성이 커지며 안전자산인 ‘달러’에 대한 선호 현상이 뚜렷해지는 가운데, 고금리 달러 자산에 투자해 이자와 환차익을 동시에 노리는 ‘달러 파킹’ 수요가 몰린 결과로 풀이된다.

KODEX 미국머니마켓액티브는 미국 초단기채권 등 안전자산과 달러에 동시 투자하는 미국 머니마켓 ETF다. 변동성이 크게 확대되면서 투자자들은 리스크를 최소화하면서도 달러 기반의 단기 자금 투자처로 활용할 수 있다. 원화를 달러로 환전할 필요 없이 직접 미국 머니마켓에 투자할 수 있으며, ETF 한 주의 가격을 약 10달러 수준으로 책정해 고객이 수익률을 직관적으로 파악할 수 있는 등 투자 편의성을 높였다. 미국 중앙은행(Fed)가 기준금리를 0.25%포인트 인하해 연 3.50~3.75%가 됐지만 한국 기준금리(연 2.50%)보다 높아 투자 매력이 높다.

단순히 미국 국채에만 투자하는 상품과 달리, 미국 국채뿐만 아니라 신용등급 AAA~A급의 우량 금융채, 회사채 등 다양한 단기 금융상품에 전략적으로 분산 투자한다. 이를 통해 국채 대비 높은 추가 가산금리(Credit Spread)를 확보함으로써 ‘플러스 알파’ 수익을 창출한다. 평균 듀레이션(가중평균만기)은 0.11년으로 초단기로 유지해 금리 변동에 따른 가격 위험은 최소화하면서도, 연 4.22%(YTM∙만기기대수익률)의 높은 이자 수익을 매월 분배금으로 지급하는 것이 특징이다. 현재 월 평균 약 0.44%를 기록하고 있다.

파킹형 상품은 특성상 비용 절감이 곧 수익률 직결돼 보수가 낮아야 유리하다. 해당 ETF는 총 보수가 연 0.05%으로 동종 달러 단기자금 ETF 보수 대비 낮아, 장기적으로 복리 효과를 극대화할 수 있는 구조다.

삼성자산운용에 따르면 해당 상품은 투자 성향에 따라 전략적으로 활용될 수 있다. 우선, 안정형 투자자를 위한 ‘원화·달러 균형 배분’ 전략이 가능하다. 국내 원화 머니마켓 ETF와 KODEX 미국머니마켓액티브를 5대 5 혹은 6대 4 비율로 분산 보유하면 원-달러 환율 변동성을 자연스럽게 헤지(hedge)하고 안정적인 금리 수익을 챙길 수 있다.

적극형 투자자는 ‘환율 타이밍’을 활용해 실시간 매매로 시장 변화에 대응할 수도 있다. ▷평소에는 분산 투자 ▷달러 강세(환율 상승) 국면서 미국 머니마켓 비중 확대(환차익 극대화) ▷원화 강세(환율 하락) 시기 국내 머니마켓으로 자금 이동(환차손 방어) 등의 방법이다.

현금 흐름이 중요한 은퇴자는 ‘월배당 극대화’ 전략도 가능하다. 포트폴리오의 40%는 KODEX 미국머니마켓액티브로 채워 달러 자산의 안정성을 확보하고, 나머지 60%는 고배당 커버드콜 ETF를 조합하는 방식이다. 이를 통해 원화와 달러로 매월 들어오는 안정적인 월배당 시스템을 구축해 포트폴리오의 안정성과 수익성을 동시에 높일 수 있다.

신현진 삼성자산운용 매니저는 “현재 달러 환율이 높은 수준이지만, KODEX 미국머니마켓액티브는 연 4.22% 수준의 높은 만기수익률(YTM)을 제공하고 있다”며 “환율이 횡보하더라도 안정적이고, 달러 강세로 인한 고환율 시기엔 환율 상승 시 환차익을 통한 추가 수익 기회를 얻을 수 있을 것”이라고 말했다.