“사상 최대 규모” 주장…배경 설명은 없어 “마두로 축출 의도” 분석도

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 10일(현지시간) 베네수엘라 연안에서 대형 유조선 한 척을 억류했다고 밝혔다. 미군이 최근 베네수엘라 인근 카리브해에서 군사력 시위를 강화하고 마약 운반 의심 선박을 격침하는 등 양국 간 긴장이 고조된 가운데 나온 이례적 조치다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 경제 라운드테이블 행사 연설에서 “여러분도 알겠지만, 우리는 방금 베네수엘라 연안에서 유조선 한 척을 억류했다”고 발표했다. 그는 “대형 유조선이며, 우리가 억류한 유조선 중 사상 최대 규모”라고 강조했다. 다만 “더 많은 일들이 진행 중이며 곧 보게 될 것”이라며 추가 조치를 시사했지만, 그 내용은 구체적으로 설명하지 않았다.

트럼프 대통령은 베네수엘라 해상에서의 마약 운반 의심 선박 공격뿐 아니라 지상 작전 가능성도 시사해온 만큼, 이번 유조선 억류가 군사 행동 수위 강화의 연장이라는 관측도 나온다. 유조선의 소유주가 누구인지, 왜 억류했는지에 대해서는 “매우 타당한 이유가 있다”고만 말했고, 원유 처리 문제에 대해선 “우리가 갖게 될 것 같다”고 답했다.

미 언론은 익명의 미 당국자를 인용해 이번 작전이 미 해안경비대가 주도하고 해군이 지원한 작전이라고 전했다.

AP통신에 따르면 베네수엘라는 세계 최대 원유 매장량을 보유하고 하루 약 100만 배럴을 생산하지만, 미국 제재로 인해 국영 석유회사가 글로벌 시장에 참여하지 못하고 있다. 이로 인해 생산량 대부분을 대폭 할인된 가격으로 중국 정유사에 판매하고 있으며, 거래는 ‘실체가 보이지 않는 중개 네트워크’와 비밀 관할권에 등록된 유령회사들을 거치는 방식으로 이뤄진다. AP는 구매자들이 위치 추적을 피하기 위해 개방 해상에서 원유를 옮겨 싣는 속칭 ‘유령 유조선’(ghost tanker)을 활용한다고 설명했다.

이번 억류는 트럼프 행정부가 베네수엘라 마약 카르텔과의 ‘전쟁’을 선포한 뒤 세계 최대 핵추진 항공모함 제럴드 R. 포드 전단을 카리브해에 전개하는 등 군사적 긴장을 연달아 높이는 와중에 이뤄졌다. 지난 8일에는 미 해군 전투기 2대가 베네수엘라 남부 카리브해 상공을 비행하기도 했다.

일각에서는 이러한 군사력 시위가 마약 카르텔 단속을 넘어 니콜라스 마두로 정권을 압박·축출하려는 의도와 맞닿아 있다고 분석한다. 트럼프 대통령은 전날 공개된 정치전문매체 폴리티코 인터뷰에서도 마두로 축출 가능성과 관련해 “그의 날이 얼마 남지 않았다”고 언급한 바 있다.