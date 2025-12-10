[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 행정안전부 주관 ‘2025년 국민행복민원실 공모’에서 우수기관으로 선정돼 ‘국민행복민원실’ 인증마크를 획득했다고 10일 밝혔다.

‘국민행복민원실’ 인증은 매년 전국 지방자치단체와 교육청, 세무서·경찰 등 특별지방행정기관을 대상으로 민원실 내·외부 환경, 서비스 운영, 시민 만족도 등 4개 분야 25개 항목에 대해 서면 심사, 현지실사, 체험평가를 종합적으로 진행해 우수기관을 선정하는 제도다.

대구시는 이번 인증을 위해 민원실 환경 개선에 집중했다. 노후된 간판을 교체하고 내부 벽면에 전자게시판을 설치해 공익정보를 시각적으로 제공하는 한편 민원실을 더욱 쾌적하고 편리한 공간으로 탈바꿈시켰다.

또 장애인, 노약자, 임산부, 영유아 동반가족을 위한 민원 우대창구를 운영하고 유니버설(범용) 디자인을 적용한 문턱 없는 진입로와 장애인 화장실 편의시설을 보강하는 등 민원 취약계층에 대한 배려를 강화했다.

대구시는 직장인과 자영업자 등 낮시간에 민원실 방문이 어려운 시민들을 위해 화요일과 목요일에는 야간 민원실을 운영(오후 8시까지)하고 법률·세무 등 실생활에 필요한 상담 서비스를 제공하며 시민 권익 보호에도 힘쓰고 있다.

이와 함께 민원실 비상대응 모의훈련을 통해 위기 상황에 대비하고 휴대용 보호장비 구비 및 직원 휴대전화 안심번호 서비스 도입으로 시민과 공무원 모두가 안전하게 민원을 처리할 수 있는 환경을 구축하고 있다.

대구시는 이번 ‘국민행복민원실’ 인증을 계기로 앞으로도 지속적인 민원실 환경 개선과 제도 혁신을 추진해 시민들에게 더욱 만족스러운 민원 서비스를 제공할 계획이다.

안중곤 대구시 행정국장은 “앞으로도 민원서비스 품질 향상을 위해 꾸준히 민원 환경 개선 작업을 이어가고, 모든 시민들이 만족할 수 있는 민원실을 만들어 가겠다”고 말했다.