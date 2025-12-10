부산시 예산안 제출안 보다 19억원 감액 부산교육청 세입 삭감없이 세출만 조정

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시의회 예산결산특별위원회는 10일 부산시와 부산시교육청이 요구한 2026년도 예산안 심사를 마무리하고 예산안을 수정 의결했다고 밝혔다.

예결특위에서 의결한 부산시 예산안은 부산시의 제출안인 17조9330억원 보다 19억원 감액된 17조9311억원이다.

부산시 일반회계 세입 부문은 국고보조금 변경 내역 등을 반영해 조정됐다. 세출 부문에서는 수소버스 구매 지원 17억5000만원, 부산문화회관 지원 23억5800만원, 대중교통 통합할인제 시행 70억원, 중앙대로 확장공사 20억원 등 일부 사업 예산을 감액했다.

부산시 특별회계 세입 부문에서는 수도사업특별회계에서 국가첨단전략산업 기업 상수도 사용료 감면액 보전금 8000만원을 감액 조정했다. 세출 부문에서는 수도사업특별회계의 원격검침 유지보수 용역비 2000만원 등을 감액했고, 교통사업특별회계에서는 초읍 어린이 교통안전교육장 운영비 2800만원 등을 증액 조정했다.

예결특위에서 의결한 부산시교육청의 2026년도 예산안은 총 5조5317억원으로, 세입 부문은 교육청이 제출한 원안대로 확정됐다.

세출 부문에서는 ▷중학교 자기주도학습실 구축비 10억원 ▷(가칭) 덕도예술마루 23억6100만원 ▷연지초 공간재구조화 사업 7억3300만원 ▷학교 공기질 점검 5억원 등을 감액했다. 감액된 예산은 ▷기관 연계형 프로그램 운영 지원 1억원 ▷창의융합교육원 시설물 소규모 수선 4000만원 등을 증액하는 데 반영했고, 남은 금액은 예비비로 조정했다.

조상진 예산결산특별위원장은 “지속되는 경기 침체와 어려운 재정 여건 속에서도 민생 회복, 지역경제 활성화, 시민 복지와 안전, 교육환경 개선 등 시민들에게 실질적인 도움이 되는 분야에 중점을 두고 심사했다”고 밝혔다.

한편 예산결산특별위원회에서 의결한 부산시와 부산시교육청의 2026년도 예산안은 오는 11일 열리는 제332회 정례회 제3차 본회의에서 최종 의결할 예정이다.