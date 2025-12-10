올해 설립 20주년 맞은 글로벌 화학사 “반도체용 초순수 제품에서 기회열릴 것” 체질 개선 위해 11조 규모 사업 매각 “고객들과 협력 통해 틈새 시장 발굴”

[헤럴드경제=한영대 기자] “랑세스에 한국은 매우 중요한 시장이다. (중략) 향후 한국에서 사업을 확장하는 과정에서 생산 및 연구개발(R&D) 시설을 두는 걸 배제하지 않고 있다.”

후버트 핑크 랑세스 부회장이 10일 서울시 여의도 FKI타워에서 열린 기자간담회에서 한국 시장 공략 방향에 설명하면서 이같이 밝혔다.

랑세스는 2005년 독일 제약회사인 바이엘에서 독립한 특수화학 기업이다. 지난해 기준 매출액 64억유로(약 11조원)를 달성했고, 특수첨가제 등에선 글로벌 시장 선두를 차지하고 있다. 주력 제품은 특수첨가제를 비롯해 반도체와 배터리, 조선, 방산 등에서 사용되는 특수화학 제품이다.

랑세스는 전 세계 32개국에서 사업을 운영하고 있고, 한국에는 2006년에 법인을 설립했다. 랑세스 한국 법인인 랑세스코리아는 국내 고객사들에 제품을 유통하는 역할을 주로 수행하고 있다. 향후 R&D 시설 건설 등을 검토할 정도로 한국은 랑세스의 중요 공략 지역 중 하나로 부상하고 있다.

핑크 부회장은 “한국 시장 규모는 랑세스 사업 포트폴리오에 부합할 정도로 굉징히 크다”고 강조했다. 랑세스가 개발 및 생산하고 있는 제품의 전방 산업이 한국 주력 산업과 일치한다고 말한 것이다.

특히 반도체 소재 사업의 중요성을 언급하면서 “한국은 글로벌 반도체 시장을 선도하는 국가”라며 “반도체 생산 과정에서 필요한 불순물이 없는 초순수 화학 제품군에 대해 한국에서 기회가 열릴 것”이라고 전망했다. 이어 “인공지능(AI) 발전에 맞춰 화학 제품에 대한 혁신이 필요하다”며 “고객 니즈에 대응하기 위해 새 소재 개발에도 속도를 높이고 있다”고 강조했다.

박준성 랑세스코리아 대표이사는 “지난 20년간 한국의 주요 산업이 빠르게 발전하고 고도화하는 동안 랑세스는 포트폴리오 전환을 통해 그 변화를 지원했다”며 “앞으로도 국내 고객 및 파트너들과의 긴밀히 협력해 지속 가능한 성장을 지원해 나아갈 것”이라고 말했다.

중국발 공급과잉 여파로 글로벌 석유화학 시장이 침체기에 빠진 가운데 랑세스는 과감한 사업 재편을 통해 위기를 극복한 기업으로 평가받고 있다. 실제 랑세스는 폴라머 위주 사업 구조에서 특수화학 중심 포트폴리오로 재편하기 위해 대규모 매각을 진행했다. 이와 동시에 고성능 제품에서 사업 역량을 키우기 위한 인수·합병(M&A)도 동시 진행했다. 이 과정에서 랑세스는 62억유로(약 11조원) 규모의 사업을 매각하고, 42억유로(약 7조원) 규모의 특수화학 사업을 인수했다.

핑크 부회장은 “중국발 공급과잉으로 전 세계적으로 어려움을 겪고 있고, 랑세스도 일부 제품군에선 영향을 받고 있다”고 말했다. 이어 “하지만 고객사들과의 협력을 통해 니치(틈새) 시장을 발굴했고, 이 분야에서 고객사에 부합하는 솔루션을 발굴해 위기에 대응하고 있다”고 덧붙였다.

향후 글로벌 석화 시황 전망에 대해서는 “중국발 공급과잉이 얼마나 오래갈 지 예측하기 어렵지만, 어려운 시장 상황으로 기업들간 통합이 활발히 진행될 것”이라고 예상했다.