[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 행정안전부가 실시한 ‘2025 기후재난 대응 분야 우수 지방정부 선정’에서 ‘우수 기관’으로 이름을 올렸다고 10일 밝혔다. 이번 선정으로 부산시는 행정안전부 장관 기관표창을 받게 됐으며, 특별교부세 1억5000만원도 확보했다.

‘2025 기후재난 대응 분야 우수 지방정부 선정’은 폭염·한파·가뭄 등 기후재난에 효과적으로 대응한 지방자치단체를 평가해 우수 지자체를 선정하는 제도로 전국 17개 시·도를 대상으로 진행됐다.

평가는 ▷온열질환자 발생 규모 및 감소율 등 인명피해 지표 ▷예방 활동 실적·예산 증가율 등 지자체 노력도 ▷현장 중심 수범 사례 등을 기준으로 1차 서면 평가를 진행해 상위 7곳을 선정했다. 이후 지난 11월 26일 열린 2차 수범사례 발표회를 통해 최종 우수 지자체가 확정됐다.

시는 역대급 폭염이 이어진 올해 여름 시민 안전을 최우선으로 폭염 대응체계를 구축해 피해 최소화에 총력을 기울였다. 올해 부산은 1904년 기상관측 이래 평균 최고기온(29.6℃)과 평균기온(26.2℃) 모두 역대 1위를 기록하는 기록적인 폭염을 겪었다.

시는 폭염특보가 발효된 67일 동안 ‘폭염대응 상황실’을 상시 운영했고, 5월 14일 사전 대비 점검 회의와 7월 11일 특별대책 회의를 통해 시민 체감형 폭염 대책을 지속 발굴·추진했다. 또한 지난해보다 27일 빨랐던 폭염경보 발효(6월 30일)와 가장 이른 열대야 발생(7월 1일)에 대응하기 위해 시 재난관리기금 등 24억4000만원을 긴급 투입했다.

특히 시는 일상생활에서 체감할 수 있는 폭염 저감 인프라 확충과 취약계층 보호에 집중했다. 그늘막·쿨링포그·쿨루프 등 폭염 저감 시설은 4308곳으로 확대(전년 대비 534곳 증가)했다. 경찰관서·청년 시설 등을 기반으로 한 무더위쉼터는 1790곳으로 늘리고(전년 대비 168곳 증가), 이 중 151곳은 야간까지 운영해 폭염 취약시간대 시민 보호를 강화했다.