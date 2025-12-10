[헤럴드경제=문영규 기자] 배우 윤다훈(60)이 과거 전성기 시절 한 해 68억원을 벌어 ‘연예인 개인소득 1위’로 한국 기네스북에 올랐던 사실을 밝혔다.

윤다훈은 지난 9일 방송된 SBS 방송 예능 프로그램 ‘신발 벗고 돌싱포맨’에 출연해 시트콤 ‘세 친구’ 당시 인기에 절정에 올랐다며 “그때 1년에 광고를 48개 찍었다. 2000년에 소득 신고를 했는데 68억을 벌었더라. 연예인 개인 소득 1등이었다”고 말했다.

그는 “48개의 광고를 찍은 것도 ‘한국 기네스북’에 올라갔다”고 말했다.

윤다훈은 각종 가전제품 광고 등 의식주 전반을 망라하며 최다 광고 출연 기록을 세운 바 있다.

함께 출연한 이상민이 2000년에 압구정 땅값이 1000만원도 안 됐다고 하자, 윤다훈은 “그때 내가 샀으면 압구정 일대를 접수했을 텐데”라고 말하기도 했다.

‘돌싱’이라는 오해에 대해서도 해명했다.

이상민이 “돌싱계의 큰형님”이라고 윤다훈을 소개하자 윤다훈은 “사람들이 다들 날 돌싱으로 생각하는데 나는 결혼을 한 번 한 거다. 법적으로 결혼했거나 혼인 신고한 게 아니라 호적에 딸을 올린 것”이라고 했다.

전성기 시절 군 복무 당시 얻은 딸을 공개하며 미혼부라는 사실을 고백해 화제를 모았던 그는 “나라의 부름을 받고 일찍 군대를 갔다가 처음 휴가 나와서 만난 인연으로 우리 아이가 선물처럼 태어나서 아이를 키운 것”이라고 설명했다.

그는 “결혼을 안 했는데 돌싱이라고 할 수 있나”라며 “사실혼도 아니다”고 덧붙였다.

1983년 MBC 공채 특채로 데뷔한 윤다훈은 오랜 무명 생활 후 1996년 ‘목욕탕집 남자들’로 얼굴을 알렸다. 이후 시트콤 ‘세 친구’를 통해 스타덤에 올랐다.

2000년 기자회견을 통해 미혼부라고 고백했던 윤다훈은 2007년 10세 연하 한정식 레스토랑 CEO와 결혼해 둘째 딸을 품에 얻었다.