프리미엄 산업안전 브랜드 아이더세이프티(EIDER SAFETY)가 오는 12월 11일부터 28일까지 산업현장에서 일하는 근로자들을 대상으로 특별한 안전 캠페인 ‘안전은 의무가 아니라, 우리의 약속’을 진행한다고 밝혔다.

이번 캠페인은 산업현장에서 실질적으로 착용해야 하는 안전용품인 각반(발목에 착용하는 보호대)에 근로자 본인 또는 동료·가족이 남기는 응원 메시지를 자수로 새겨 전달하는 이벤트로, 일상적인 안전 장비 착용 루틴 속에서 자연스럽게 안전 의식을 높일 수 있도록 기획됐다.

아이더세이프티 관계자는 “근로자들이 매일 착용하는 각반에 스스로의 다짐이나 주변의 응원이 담긴다면, 단순한 보호구를 넘어 ‘나와 우리를 위한 약속’으로 확장될 것”이라고 말했다.

이번 이벤트는 아이더세이프티 공식 인스타그램 계정을 통해 참여할 수 있다. 응원의 문구를 댓글로 남기면, 댓글 중 ‘좋아요’ 수가 가장 많은 1개의 문구를 실제 각반에 자수로 새겨 안전화와 함께 제공한다. 또한 참여자 중 100명을 추첨해 기프티콘을 증정한다.

각반은 다양한 산업현장에서 걸림이나 끼임 사고를 예방하기 위해 착용해야 하는 안전용품으로, 아이더세이프티는 이번 캠페인을 통해 “작은 습관에서 안전이 시작된다”는 메시지를 강조하고자 했다. 브랜드는 제품을 공급하는 데 그치지 않고, 근로자 한 사람 한 사람의 안전 의식을 함께 만들어가는 파트너로서 역할을 지속할 계획이다.

아이더세이프티 관계자는 “현장에서 일하는 모든 근로자들이 하루의 끝까지 안전하게 마무리할 수 있도록, 브랜드가 함께 응원하겠다”며, “앞으로도 단순한 ‘안전 제품’이 아닌 ‘안전 문화’를 확산하는 데 앞장서 나갈 것”이라고 전했다.