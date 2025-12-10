[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 농림축산식품부가 추진한 ‘2026년 공동영농 확산 지원사업’ 공모에서 전국 5곳 가운데 2곳에 선정됐다고 10일 밝혔다.

이번에 선정된 곳은 경주시 안강읍의 ‘영농조합법인 대청’과 상주시 중동면의 ‘위천친환경영농조합법인’ 이다.

경주 대청은 올해 ‘경북형 공동영농’ 사업을 지원받아 안강읍 옥산리 일원 65㏊에 23농가가 참여해 여름철에는 벼 대신 콩을 겨울철에는 조사료를 재배하고 있다.

내년부터는 국비지원과 연계해 공동영농 면적을 90㏊로 늘이고 겨울철에 마늘 등으로 작목을 바꿔 소득을 더 높일 계획이다.

2030년까지는 안강들 전역으로 확대해 공동영농 면적을 220㏊이상 확보하기로 했다. 올해는 4억 6000만원, 내년에는 25억 3000만원, 2030년에는 60억원의 소득을 기대하고 있다.

상주 위천친환경영농조합법인은 중동면 일대 30㏊에 17농가가 참여해 2모작 공동영농으로 친환경 당근과 조사료 등을 생산한다.

2030년까지 38㏊로 확대하고 마늘과 당근의 비중을 늘려 소득을 높여나갈 계획이다. 올해는 7억8000만원, 내년에는 14억원, 2030년에는 22억원의 소득을 목표로 하고 있다.

농식품부는 ‘경북형 공동영농’을 토대로 한 공동영농을 국정과제로 채택해 내년에 시범사업을 추진하고 2030년까지 공동영농법인 100개를 육성한다는 계획이다.

이 사업으로 20㏊ 이상 공동으로 경작하는 농업법인에 교육·컨설팅, 공동영농 기반 정비, 시설·장비, 마케팅·판로 등을 위해 최대 20억원(국비 50%, 지방비 40%, 자부담 10%)이 지원된다.

김주령 경북도 농축산유통국장은“경북에서 쏘아올린 공동영농이 드디어 결실을 맺으면서 전국으로 확산되고 있다”며 “정부도 인정한 혁신 모델인 만큼 농가소득을 높이고 청년을 농촌으로 돌아오게 하는 농업의 전환점이 될 것”고 말했다.