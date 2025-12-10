[헤럴드경제=서정은 기자] 현대엔지니어링이 연말을 맞아 임직원과 함께 ‘사랑나눔기금’ 약 2억2000만원을 사랑의열매(사회복지공동모금회)에 기부했다고 10일 밝혔다.

사랑나눔기금은 전사적 나눔문화를 확산하고자 현대엔지니어링이 지난 2018년부터 진행해 온 기부 프로그램이다. 임직원이 매달 일정 금액을 지정해 기부하면 회사도 같은 금액을 기부하는 매칭그랜트 방식으로 운영된다.

올해에는 임직원 총 1041명의 참여로 약 1억1000만원이 모였으며, 회사에서도 동일 금액을 더해 총 2억2000여만원을 기부한다. 지난 9일 송명숙 현대엔지니어링 마케팅전략실장과 황인식 사회복지공동모금회 사무총장 등 관계자들이 참석해 서울 중구 사랑의열매 회관에서 기부금 전달식을 진행했다.

지난 8년간 누적 7389명의 임직원이 사랑나눔기금을 통해 온정의 손길을 전했으며, 누적 기부액은 약 7억2000만원에 달한다. 회사 기부금까지 더하면 누적 10억원을 넘어선다.

현대엔지니어링이 기부한 사랑나눔기금은 장애인 일자리 창출 및 해외 낙후지역 교육 환경 개선 등 의미 있는 변화를 만드는 데에 사용됐다. 밀알복지재단과 함께 장애인 직업재활시설 ‘굿윌스토어’의 신규 점포 설립을 지원하고 발달장애인의 자립을 도왔으며, 해외사업을 통해 인연을 맺은 지역에서 학교를 신축 및 개보수하는 등 해외지역의 미래세대를 위한 지원을 진행하기도 했다.

현대엔지니어링 임직원들은 “따뜻한 마음이 모여 사회에 온기를 더할 수 있어서 큰 보람을 느낀다”며 “회사와 함께 나눔에 참여할 수 있어 더욱 뜻깊다”고 말했다.