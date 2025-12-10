메신저 앱 ‘슬랙’ CEO 데니스 드레서, CRO로 영입 울트먼 “진짜 AI 경쟁은 애플과 벌어질것”

[헤럴드경제=도현정 기자]챗GPT 개발사 오픈AI가 최고매출책임자를 영입하며 수익화에 박차를 가했다.

오픈AI는 9일(현지시간) 업무용 메신저 슬랙의 최고경영자(CEO)인 데니스 드레서를 최고매출책임자(CRO)로 영입한다고 발표했다.

드레서는 향후 오픈AI의 수익 창출 전략을 총괄하며 기업 고객의 AI 도입을 지원하는 역할을 담단한다.

피지 시모 애플리케이션 부문 최고경영자(CEO)는 “우리는 AI 도구를 모든 산업 분야에서 일하는 직원 수백만 명의 손에 쥐여주는 길목에 있다”며 “드레서 CRO는 이미 그와 같은 변화를 이끌어본 경험이 있어, 우리가 AI를 기업에 유용하고 믿음직하며 접근할 수 있는 도구로 만드는 데 도움을 줄 것”이라 전했다.

드레서는 세일즈포스에서 14년간 일하며 전 세계 영업조직을 이끌었고, 메신저 앱 슬랙과 세일즈포스의 통합도 추진했다. 드레서는 “카테고리를 정의하는 플랫폼을 확장해온 경험을 바탕으로 기업 변혁의 다음 단계로 진입하는 오픈AI에 합류하게 돼 기대된다”고 말했다.

드레서의 합류는 오픈AI가 향후 수익모델 구축에 더욱 박차를 가할 것을 시사하는 대목이다. 오픈AI는 챗GPT 출시 등으로 업계의 변혁을 이끌어왔지만, 수익 창출 기반은 미약하다는 지적이 계속해서 나왔다. 오픈AI가 이룬 매출도 대부분 투자사의 지분을 얻어 여기에서 창출하는 ‘순환매출’이 대부분이다. 이에 기업가치는 5000억달러(약 730조원)인데, 매년 ‘까먹는 장사’를 한다는 평이 나올 정도였다.

오픈AI는 이에 대해 데이터센터 등 AI 인프라 투자와 칩 확보 등으로 ‘체급’을 키워놔야 향후 경쟁력을 담보할 수 있다며 시장을 설득해왔다. 그러나 최근에는 구글의 AI 모델 ‘제미나이3 프로’ 등의 추격을 받으며 오픈AI 스스로도 위기의식을 강화했다.

샘 울트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 사내에 ‘적색경보(red code)’를 발령할 정도로 구글의 추격을 주시하고 있는 것으로 알려졌다. 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)은 오픈AI가 이번 주에 새 버전인 GPT-5.2를 내놓고, 이어 내년 1월에 새로운 모델을 내놓은 이후에야 울트먼의 적색 경보가 해제될 것이라 보도하기도 했다.

올트먼 CEO는 앞으로 이용자들의 AI 활용 과정에서 하드웨어 기기가 결정적인 역할을 할 것이라면서 오픈AI와 애플 사이에 경쟁이 벌어질 것이라 내다봤다. 오픈AI는 지난 5월 애플의 수석 디자이너를 지낸 조니 아이브의 AI 기기 스타트업 ‘IO’를 65억달러(약 9조5000억원)에 인수하기도 했다.