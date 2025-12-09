[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]북극항로 시대를 준비하기 위한 ‘경북도 북극항로추진협의회’가 출범했다.

경북도는 9일 동부청사에서 협의회 출범과 함께 ‘영일만항 북극항로 특화항만 조성’을 위한 첫 회의를 열었다.

협의회는 경북도, 포항지방해양수산청, 한국해양진흥공사, 고려대, 포스텍, 한국해양대, 한국해양수산개발원, 극지연구소, 선박해양플랜트연구소, 영일만항 물류기업 등 정부와 학계, 연구기관, 산업계를 아우르는 전문가 20명으로 구성됐다.

이날 회의에서 경북도는 영일만항을 북극항로 거점항으로 만들기 위해 영일만항 확장, 물류·에너지·철강 벌크화물 중심 북극항로 관문 항만 육성, AI기반 극지연구 산업생태계 조성, 북극경제이사회(AEC)를 포함한 북극권 국가와 국제교류, 북극해운정보센터, 특수선박 유지보수시설 등 국가기관 유치 등을 추진하겠다고 밝혔다.

경북도는 지난 9월 환동해지역본부장 직속으로 북극항로추진팀을 신설해 새 정부의 북극항로 정책에 대응하고 경북 차원의 북극항로 관련 정책 발굴, 영일만항 북방 물류 거점 항만 육성 등을 추진하고 있다.

이철우 경북지사 “북극항로는 더 이상 선택이 아닌 경북의 미래 생존 전략과 직결되는 것”이라며 “영일만항을 북극항로 특화 항만으로 조성해 경북을 넘어 국가 경제 성장을 이끄는 동력으로 만들겠다”고 말했다.