잠실 중심 상권에서 새롭게 들어서는 잠실르엘 상가 1층이 높은 분양가에도 불구하고 투자자들의 문의가 꾸준히 이어지고 있다. 송파구청 사거리 정면 코너라는 희소성 높은 입지, 잠실역 연결 동선, 잠실 관광특구의 집객력 등 핵심 가치가 겹치면서 “가격보다 입지가 먼저 결정되는 상가”라는 평가가 나온다.

잠실르엘 상가 1층이 주목받는 가장 큰 이유는 입지 자체의 희소성이다. 상가는 송파구청을 정면으로 마주한 사거리 코너에 위치해 보행자와 차량 유동이 자연스럽게 집중된다. 업계에서는 “코너·1층·정면 노출을 모두 갖춘 상가는 시간이 지나도 가치가 하락하지 않는 안정적인 투자처”라고 강조한다.

실제 프랜차이즈 본사들은 입점 후보지 검토에서 코너·1층을 최우선 요소로 본다. 한 상가 전문가는 “잠실르엘 상가 1층은 프랜차이즈에서 먼저 탐내는 입지기 때문에 공실 가능성이 매우 낮다”며 “서울에서 이런 자리는 거의 공급되지 않는다”고 분석했다.

잠실르엘 상가는 잠실역과 직접 연결되는 상가 동선을 가진 것이 큰 강점이다. 1층의 경우 스타벅스(예정), 폴바셋(예정), 파리바게뜨(예정), 이마트24(예정), OLENS 등과 입점 협의가 이뤄지고 있다. 프랜차이즈는 입지 분석이 매우 엄격하기 때문에, 이들이 관심을 보인다는 것 자체가 상권의 안정성과 수익 가능성을 보여주는 지표라 할 수 있다.

잠실르엘 상가는 외벽 전면에 대형 LED 파사드 설치가 계획돼 주변 상가 대비 시인성이 크게 높아질 전망이다. 방이동 먹자골목—잠실관광특구—송파구청 사거리를 잇는 동선에서 LED 파사드는 야간 소비층의 시선을 끌어들이는 역할을 하며, 이는 상가의 집객력 강화와 랜드마크화로 이어질 것으로 보인다.

상가 전문가들은 “1층 프리미엄 상가는 분양가만 보고 판단하면 오히려 기회를 놓칠 수 있다”며 “입지가 가격을 결정하는 대표적인 사례가 잠실르엘 상가”라고 조언한다.

잠실르엘 상가 홍보관은 송파구청 맞은편에서 운영 중이다.