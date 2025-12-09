[헤럴드경제=양대근 기자] 국민의힘은 올해 정기국회 마지막 날인 9일 본회의 상정 법안 전체에 대해 필리버스터를 실시하기로 했다고 밝혔다.

필리버스터는 이날 밤 12시 정기국회 회기가 끝남에 따라 강제 종료될 예정이다.