[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구보건대 교수학습지원센터는 지난 5일 본관 506호에서 교원 35명을 대상으로 ‘제3회 교수법 특강’을 개최했다.

이번 특강은 전문대학혁신지원사업의 일환으로 급변하는 교육환경 속에서 생성형 AI를 수업에 적용할 수 있는 실천적 전략을 모색하기 위해 마련됐다.

‘AI와 함께하는 인공지능 활용 교육’을 주제로 한 강연은 교육 목표–평가–학습활동을 유기적으로 연결하는 ‘백워드 설계’ 관점에서 AI를 수업 구조 안에 어떻게 배치할 것인지에 초점을 맞춰 진행됐다.

강연을 맡은 이유리 명지전문대학교 교수는 AI 시대 교수자의 핵심 역량으로 ▲AI 기반 학습 경험 설계 ▲참여형 교수법 운영 ▲데이터 기반 평가 ▲교수자 전문성 개발을 제시하고, 실제 수업 사례를 중심으로 설명했다.

특히 “생성형 AI를 활용한 과제는 단순 요약이 아니라 학생 개인의 경험·해석·창의성을 이끌어내는 방식으로 설계해야 한다”는 점을 강조하며 다양한 활용 예시를 소개했다.

장은진 교수학습지원센터장(치기공학과 교수)은 “이번 특강은 교수자들이 자신의 수업 목표에 맞는 AI 활용 지점을 찾는 데 실질적인 도움이 되었을 것”이라며 “앞으로도 AI 기반 교수법을 교육 현장에 바로 적용할 수 있도록 사례 중심의 지원을 지속하겠다”고 말했다.