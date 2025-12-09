[헤럴드경제=이원율 기자]방송인 조세호(43)가 조직 폭력배와의 연관설이 제기된 일을 놓고 “의혹들은 전혀 사실이 아니라는 점을 말씀드린다”고 했다.

조세호는 9일 인스타그램을 통해 이같이 밝히며 “물론 사진 속에서 보여진 모습 자체로 실망을 드렸다는 점을 잘 알고 있다. 시청자분들에게 웃음과 위로를 드려야 하는데, 오히려 불편함과 실망감을 느끼시게 한 점 다시 한 번 깊이 반성하고 사과드린다”고 했다.

조세호는 “저는 예전부터 여러 지방 행사를 다니다 보니, 그전에 몰랐던 다양한 사람을 만나게 됐다”며 “그럴 때마다 대중 앞에 서는 사람으로 주변 사람들과의 관계에 더욱 신중했어야 했는데, 지금보다 어렸던 마음에 그 모든 인연들에 성숙하게 대처하지 못했던 것 같다. 깊이 반성한다”고 했다.

조세호는 “다만 많은 분들이 우려하시는 것처럼 그 인연으로 인해 제기된 의혹들은 전혀 사실이 아니라는 점을 말씀드린다”고 했다.

조세호 소속사 A2Z엔터테인먼트는 조세호가 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’과 KBS 2TV ‘1박 2일’에서 하차한다고 밝힌 상황이다.

조세호는 이와 관련해선 “‘유 퀴즈 온 더 블럭’은 게스트분들의 이야기를 귀 기울여 듣고 공감하는 게 가장 중요한 프로그램”이라며 “지금 제 모습으로는 그 역할을 충분히 감당하기 어렵다고 판단했다”고 했다.

이어 “‘1박 2일’ 역시 공영방송 KBS의 중요한 예능 프로그램인 만큼, 프로그램과 팀 전체에 불필요한 부담을 드릴 수 있다는 생각에 고심 끝에 두 프로그램 모두에 하차 의사를 제작진에게 전달드렸다”고 했다.

조세호는 “작년에 결혼을 하고 가정을 이루며 더 좋은 사람이 되기 위해 노력해 왔지만, 여전히 부족한 점이 많다는 것을 이번 일을 통해 깊이 느낀다”며 “그럼에도 제가 책임져야 할 가족을 위해 사실이 아닌 부분들에 대해서는 필요한 절차를 통해 바로잡을 계획”이라고 했다.

한편 소속사 또한 이날 입장문을 내고 “조세호는 최근 본인에게 제기된 오해와 구설에 깊은 책임감을 느끼고 있으며, 시청자분들이 느끼고 계신 불편함에 대해 충분히 인지하고 있다”고 밝혔다.

다만 조직 폭력배의 행위에 직간접적으로 관여하고, 고가의 선물을 수수했다는 등 의혹은 전혀 사실이 아니라고 강조했다.

소속사는 “조세호는 의혹이 제기된 조직 폭력배의 사업과 일체 무관하다”며 “사업 홍보를 목적으로 그로부터 금품을 수수했다는 주장 역시 명백히 사실이 아니다”라고 했다.

앞서 최근 한 사회관계망서비스(SNS)에는 조세호와 조직 폭력배의 연관설을 거론하는 폭로성 글이 올라왔다.

조세호는 2001년 SBS 6기 공채 개그맨으로 데뷔했다. 지난해 10월 9세 연하 연인과 결혼했다.