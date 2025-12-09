[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 오는 11일부터 14일까지 4일간 벡스코 제1전시장에서 ‘2025 부산국제아동도서전’을 개최한다고 9일 밝혔다.

지난해 첫 개최에서 성황을 거둔 데 이어 두 번째로 열리는 이번 ‘부산국제아동도서전’에는 국내를 포함한 24개국 160여 개의 아동도서 출판사와 기관, 국내외 저명한 작가 140여 명이 함께해 글로벌 아동 문화 축제를 선보일 예정이다. 지난해 행사에는 16개국, 193개 사가 참여했으며, 방문객은 5만여명(웹사이트 방문 11만여 명)이 다녀갔다.

올해 행사는 ▷400여 점의 도서 전시 및 그림책 원화 특별전 ▷국내외 작가와의 만남(강연 등) ▷출판 및 저작권(IP) 마켓 ▷다양한 체험 프로그램 등 풍성한 내용으로 구성되며 아이들이 책의 바다에서 상상력을 마음껏 펼치고 꿈꿀 수 있도록 다양한 기회를 제공할 예정이다.

전시장에는 올해 주제인 <아이와 바다>를 담은 400여 점의 도서와 ‘한국에서 가장 즐거운 책’ 수상 도서 10권, 바다를 주제로 한 그림책 원화 60여점이 전시된다. 또한 평소 쉽게 만나기 어려운 국내외 저명한 작가들이 대거 참여해 관람객들에게 깊이 있는 소통의 기회를 제공한다.

또 시는 지역 아동에게 보다 폭넓은 독서문화 체험 기회를 제공하기 위해 다양한 프로그램을 마련했다. 행사에 대한 자세한 정보는 부산국제아동도서전 공식 누리집(bicbf.or.kr)을 통해 확인할 수 있으며, 전화 문의는 행사 주관처(☎02-733-8402)로 하면 된다.