[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도농수산진흥원은 경기도 농식품의 품질 향상과 인증 행정의 투명성과 전문성을 강화하기 위해 경영체 및 시·군 관리담당자를 대상으로 G마크 인증제도 교육을 실시했다고 8일 밝혔다.

이번 교육에서는 먼저 G마크 인증기준과 심사 절차, 인증 취득을 위한 서류, 부적합 및 위반사례를 설명하여 참석자들의 이해도를 높였다. 특히 생산, 가공, 유통 단계별 평가 항목 검사 기준 등 현장에서 바로 적용 가능한 실무 내용이 중심적으로 다뤄졌다.

이어 급변하는 국내외 식품산업 트렌드와 소비 패턴 변화를 공유하며, 고품질의 안전성 중심의 시장 흐름 속에서 G마크 인증이 갖는 중요성과 활용 방안도 제시됐다.

또한 이번 교육의 핵심으로, 기관이 새롭게 구축한 G마크 인증신청부터 인증획득까지 전 과정을 실시간 확인 및 관리하는 통합 인증시스템이 소개됐다. 시스템 시연을 통해 온라인 신청, 서류 확인 및 심사관리, 인증 결과, 사후관리 기능 등 인증 절차에 따라 참석자들이 직접 확인 할 수 있도록 했다.

최창수 진흥원장은 “이번 교육은 변화된 기준과 시스템을 정확히 이해해 보다 효율적으로 업무를 처리할 수 있도록 돕기 위한 것”이라며 앞으로도 G마크 인증의 신뢰도와 품질을 높이기 위한 교육을 지속 확대할 계획이라고 말햇다.