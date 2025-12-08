행안부, 9일 우수사례 발표 통해 지역 정착 성과 공유·확산 참여·연대·혁신 중심의 지속 가능한 지역 생태계 구축 모색

[헤럴드경제=이태형 기자] #전북 익산시 청년마을인 지구장이마을은 ‘집수리 학교’를 통해 청년들이 목공·전기·수전 등 생활기술을 배우고, 이를 활용해 마을 내 노후 공간을 직접 수리하는 재능 나눔 활동을 펼쳤다. 단순 교육을 넘어 지역의 생활 문제를 공동체 기반으로 해결하는 구조를 만들며, 기술습득–지역 공동체 참여–기여 문화 확산이 연결되는 사회연대경제형 청년 정착 모델을 구현했다.

행정안전부는 9일 경북 의성군에서 ‘2025 청년마을 최종성과공유회’를 개최하고, 그간의 성과와 협력 사례를 공유한다고 8일 밝혔다.

2018년부터 진행되고 있는 청년마을 만들기 사업은 청년의 지역 정착을 돕고 지역문제 해결의 주체로 성장하도록 뒷받침하고 있는 사업이다.

현재까지 총 51개의 청년마을을 지원해 왔으며, 이 중 39개 청년마을이 자립 단계로 전환돼 별도 지원금을 받지 않는 ‘졸업마을’로 운영되고 있다.

이번 행사는 전국 각지에서 청년마을을 운영해 온 실무자와 참여 청년 등 80여 명이 참석해 지역에서의 생활 기반 마련, 청년 커뮤니티 활성화, 로컬 비즈니스 성장 등 청년마을의 다양한 성과를 돌아보는 시간을 가지기 위해 마련됐다.

총 24개 마을이 ▷유휴공간 재생을 통한 지역 활력 제고 ▷문화·모빌리티·농촌융합 등 특색 있는 프로그램 운영 ▷청년 창업 및 정착 기반 확보 등의 구체적 사례를 발표하고, 지역과 청년이 함께 만들어온 변화와 지역 유입 청년 증가 등의 성과를 공유한다.

또 졸업마을도 참여해 후배마을에게 노하우를 전하고, 청년마을 브랜드 가치 제고방안, 네트워크 강화 방안 등에 대한 토론도 진행한다.

행안부는 앞으로도 청년 주도의 지역 활성화와 지역 상생 구조 확산을 위해 청년마을 우수 모델을 전국으로 공유하고 사회연대경제 정책과 연계한 지원을 대폭 강화할 계획이다.

이를 통해 청년이 지역경제의 새로운 주체로 성장하고, 참여·연대·혁신 중심의 지속 가능한 지역 생태계가 구축되는 기반을 마련한다는 방침이다.

김민재 행안부 차관은 “청년마을은 단순한 거주·체험 프로그램이 아니라, 청년이 지역과 연대하고 새로운 가능성을 실험하는 지역혁신 모델”이라며 “청년들이 각 지역에서 지속해서 활동할 수 있도록 정책적 지원과 연계를 강화하여 사회연대경제의 주요 주체로 성장할 수 있도록 지원해 나가겠다”고 밝혔다.