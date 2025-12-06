사은품 받은 고객에 8000원 상품권 제공

[헤럴드경제=양근혁 기자] 써브웨이는 최근 품질 논란이 일었던 사은품 ‘랍스터 접시’에서 카드뮴이 검출된 사실을 확인하고 접시를 전량 회수한다고 6일 밝혔다.

해당 접시는 써브웨이가 겨울 한정품으로 출시한 랍스터 샌드위치를 구매한 소비자에게 증정한 사은품으로, 최근 온라인상에서는 접시에 프린팅된 그림이 벗겨진다는 불만이 제기됐다.

써브웨이는 이날 웹사이트에 사과문을 게시하고 “이번 사안으로 우려를 끼쳐드린 점에 대해 깊이 사과드린다”며 “필요한 모든 조치를 신속하고 책임 있게 수행하겠다”고 밝혔다.

써브웨이는 문제가 확인된 제품에 대해 지난달 24일 증정을 중단하고 전량 회수를 결정했다.

써브웨이는 “해당 접시 사용을 중단하고 회수에 협조해달라”며 “ 회수 절차를 빠른 시일내에 안내하겠다”고 밝혔다.

써브웨이는 사은품 접시를 받은 고객에 대해 8000원 상당의 상품권을 제공한다.

써브웨이는 이번 일을 계기로 품질·안전 관리 체계를 강화할 방침이다.