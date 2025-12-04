[헤럴드경제(성주)=김병진 기자]경북 성주군공무원노동조합은 4일 성주군청 대강당에서 제2대 성주군공무원노동조합의 새로운 출발을 알리는 출범식을 개최했다.

이날 출범식에는 이병환 성주군수, 성주군의회 도희재 의장, 경북도의회 정영길 도의원, 대한민국공무원노동조합총연맹 석현정 위원장, 공주석 당선인, 전국시군구공무원노동조합연맹 김민성 위원장, 경북도공무원노동조합연맹 안창희 위원장 등 250여명이 참석했다.

행사는 축하공연에 이어 공로패 및 감사패 전달, 노동조합기 입장, 출범사, 축사, 원포인트 협약, 연대사, 임원 소개 등으로 진행됐다. 또 축화 화환 대신 생필품을 기부받아 어려운 이웃에게 후원하는 뜻깊은 나눔도 함께했다.

제2대 김순일 위원장은 홍보팀장으로 근무하며 소통과 공감대의 기반을 다져왔으며 이번 출범을 통해 제2대 위원장으로서 조직의 새로운 도약을 이끌어 갈 예정이다.

김순일 위원장은 “‘더 열린노조, 더 강한노조, 더 행복한 직장’이라는 슬로건 아래 조합원들의 근무환경 개선과 권익향상을 강력히 추진하고 더 나은 성주군과 존중받는 직장문화를 만들기 위해 최선을 다하겠다“고 말했다.