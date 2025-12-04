내년 6대 구조개혁 추진 “경제 업그레이드”

[헤럴드경제=양영경 기자] 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 4일 “한국과 미국 간 합의 도출로 수출 불확실성이 크게 완화됐다”며 “대미 투자를 우리 기업의 글로벌 밸류체인을 선도하는 전략적 기회로 만들어나나겠다”고 말했다.

구 부총리는 이날 오전 정부서울청사에서 국제 신용평가사 피치(Fitch) 연례협의단을 만나 한·미 무역협정 및 금융투자 협력 관련 질의에 이같이 밝혔다.

구 부총리는 “연 200억달러 상한 설정, 기성고에 따른 투자, 필요시 납입 규모·시기 조정 규정을 마련함으로써 외환시장의 실질적인 부담도 완화됐다”고 설명했다.

최근 한국 경제의 상황에 대해서는 “새 정부 출범 이후 추경 편성, 소비쿠폰 지급 등 신속한 정책 대응으로 3분기 성장률(1.3%)이 큰 폭으로 반등하며 긍정적인 흐름을 보이고 있다”고 말했다.

그러면서 “우리 경제가 앞으로 수십 년 성장 궤도를 결정할 전환점에 서 있다”며 “초혁신경제의 ‘글로벌 발상지’가 될 수 있도록 적극적 재정투자·규제 개선 등 모든 역량과 지원을 집중할 것”이라고 강조했다.

이어 “이를 위해 인공지능(AI·반도체 등 첨단전략산업의 경쟁력을 높여 나가는 과정에서 모든 경제주체가 협업해 빠른 시일 내 가시적인 성과를 창출할 것”이라고도 덧붙였다.

자본시장 관련해서는 “일반주주 보호 강화와 기업 지배구조 개선 등 자본시장 활성화 노력으로 새정부 들어 코스피가 빠른 속도로 상승하는 등 긍정적 효과가 나타나고 있다”면서 “모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국 지수 편입 노력 등 글로벌 스탠다드에 걸맞는 자본·외환시장 개혁도 지속해 나갈 것”이라고 말했다.

구 부총리는 새정부의 중장기 재정 관리 계획 등 재정운용방향에 대해선 “불필요한 부문은 구조조정하고 초혁신경제 등 고성과 부문에 과감하게 투자하는 성과 중심·전략적 재정 기조로 전환할 것”이라고 했다.

그는 “재정이 경제회복·성장의 마중물로서 필요한 역할을 충실히 하면서도 경제 성장을 통해 지속가능성이 확보되는 선순환 구조가 최대한 빨리 정착되도록 재정을 운용할 것”이라며 “미래 성장 잠재력이 높은 분야에 대한 효율적인 재정 투자와 함께 내년부터 규제·금융·공공·연금·교육·노동 등 6대 분야 구조개혁을 본격 추진해 우리 경제를 한 단계 업그레이드시키는 기회로 삼을 것”이라고 말했다.

기재부는 “피치 측이 한국의 AI 대전환과 초혁신경제 정책 등에 높은 관심을 보였으며, 이번 논의가 한국 경제에 대한 이해도 제고와 평가에 큰 도움이 될 것이라고 봤다”고 전했다.

이날 협의에는 제레미 주크 아태지역 국가신용등급 담당 이사, 사가리카 찬드라 아태지역 국가신용등급 담당 이사 등이 참석했다. 피치 연례협의단은 이달 2~4일 기재부를 포함해 한국은행, 한국개발연구원(KDI), 대외경제정책연구원(KIEP), 한국조세재정연구원(KIPF) 등과 협의를 진행했다.