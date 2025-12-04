정부세종청사 재배치 착수, 내년 상반기 완료 외부 단독건물에 있던 노동부 산업안전보건본부은 청사로

[헤럴드경제=이태형 기자] 정부 조직 개편에 따른 정부세종청사 재배치가 해양수산부의 부산 이전을 시작으로 순차적으로 진행된다.

행정안전부 정부청사관리본부는 오는 8일 해양수산부의 부산 이전을 시작으로 정부조직 개편에 따른 정부세종청사 재배치 및 부처 사무공간 조성에 본격 착수한다고 4일 밝혔다.

이번 재배치는 신설되거나 개편되는 조직의 기능 연계를 위해 가급적 부처별로 동일 건물 내에 배치하고, 업무 효율성 제고를 위해 부서별로 분리된 사무공간을 집약화하는 것을 기본원칙으로 삼았다.

재배치 계획을 보면, 내년 1월 2일 출범하는 ‘기획예산처’는 해양수산부가 사용하던 세종청사 5동으로 이전·배치해 재정경제부가 위치한 중앙동과 인접한 위치에서 외부기관과 민원인의 방문 편의성을 높일 계획이다.

다만, 내년 출범일 전에 사무공간을 조성할 필요가 있어 약 3개월간은 현재 사무공간과 임차 사무실을 병행 사용 후 정식 입주한다.

기재부의 예산·기획 부서가 사용하던 중앙동 공간은 행정중심복합도시건설청이 이전 배치되고, 조직이 개편돼 추가로 필요한 사무공간 조성 등으로 활용한다.

정부조직개편 이후 산업통상부 건물에서 근무하던 ‘기후에너지환경부 에너지실’은 현 13동에서 기후부가 주로 사용하는 6동으로 이전해 한 건물 내에서 환경, 기후변화 및 에너지 정책이 통합 추진될 수 있는 근무환경을 제공한다.

또 세종시 반곡동 외부 단독건물을 사용 중인 ‘고용노동부 산업안전보건본부’는 차관급으로 격상된 점과 부처 기능 통합 운영을 위해 현재 고용노동부가 위치한 11동으로 이동하고, 소속기관인 ‘중앙노동위원회’는 4동으로 이전한다.

이 밖에도 농림축산식품부 일부 부서는 4동에서 5동으로, 산업통상부 무역위원회는 11동에서 13동으로 이전해 일부 분산된 기능을 각 부처가 주로 사용하는 건물에 통합 배치해 부처별 업무 효율성을 높일 계획이다.

부처별 사무실 조성 공사와 이동은 해수부 부산 이전 이후 연쇄적으로 진행된다. 기관별 평균 2개월 정도의 기간이 소요될 것으로 추산돼 최종적으로는 내년 상반기를 내에 세종청사 재배치를 마무리할 방침이다.

김기영 행안부 정부청사관리본부장은 “이번 세종청사 재배치를 통해 정부조직법 개편 부처의 안정적인 근무공간이 마련되고, 기관별 사무공간을 집약화해 부처 내 소통과 업무 효율성이 제고될 것으로 기대한다”라고 말했다.