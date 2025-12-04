교육격차 해소 목표 사회공헌 프로그램 대학생-청소년-사회인 삼각 구조 멘토링 대학생 교사 300명 참여 8개월간 청소년 1200명 대상 학습 지도

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차그룹이 서울 서초구 가톨릭대학교 플렌티 컨벤션에서 교육 사각지대를 해소하는 사회공헌 프로그램 ‘대학생 교육봉사단 H-점프스쿨’ 12기 수료식을 개최했다고 4일 밝혔다.

이번 수료식에는 지난 3월부터 약 8개월간 교육봉사단으로 활동한 대학생 교사들을 비롯해 현대차그룹 전략기획담당 성 김 사장과 사단법인 점프 서창범 이사장 등 주요 관계자들이 참석했다.

‘H-점프스쿨’은 ‘누구나 배움의 기회를 누리고 성장하는 공정한 사회’를 목표로 지난 2013년부터 시작된 현대차그룹의 대표 사회공헌 활동이다.

봉사단으로 선발된 대학생 교사들이 소외 계층 청소년들에게 학습 지도 및 정서 지원 활동을 펼치고, 현대차그룹 임직원을 비롯한 멘토들이 대학생 교사들의 진로 설계 등을 돕는 삼각구조 멘토링을 통해 교육 나눔의 선순환을 실천하고 있다.

현재 국내, 베트남, 인도네시아에서 활동을 진행 중이며, 누적 참여 대학생은 3460여 명에 달한다.

올해 H-점프스쿨 12기 대학생 교사 300명은 활동 기간 동안 전국의 지역아동센터 및 교육복지 기관 등에서 청소년 1200명을 대상으로 교육 봉사를 진행했으며, 현대차그룹은 대학생 교사 전원에게 장학금 300만원을 수여하고 임직원 멘토링을 실시했다. 우수 대학생 교사에게는 그룹 해외 사업장 방문 기회를 추가로 제공할 예정이다.

이날 수료식은 활동을 성공적으로 마친 대학생 교사들을 격려하고, 생생한 활동 후기를 공유하는 시간으로 구성됐다. 이와 함께 우수 대학생 교사에 대한 시상도 함께 진행됐다.

우수 대학생 교사로 선정된 정선하 학생은 ‘성장은 직선이 아닌 곡선’이라는 주제로 대구 해피업 지역아동센터에서 교사로 활동하며 청소년 멘티와 겪은 관계 변화와 갈등 상황, 이를 극복하며 함께 성장해 나간 경험에 대해 소개했다.

현대차그룹 관계자는 “H-점프스쿨은 청소년에게 배움의 기회를 제공하는 것을 넘어 청소년, 대학생, 임직원 멘토가 서로 연결되어 함께 성장할 수 있는 교육 나눔 플랫폼”이라며 “앞으로도 미래세대를 대상으로 한 진정성 있는 사회공헌 활동을 지속적으로 펼쳐 나갈 것”이라고 말했다.