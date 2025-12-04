[헤럴드경제=홍승희 기자] 한국도로공사는 제15기 고속도로 기술자문위원회, 제2기 기술평가위원회 및 설계밸류엔지니어링(VE)위원회 위원을 공개 모집한다고 4일 밝혔다.

이번 모집은 위 3개 위원회의 위원 임기 만료에 따른 것으로, 임기는 2026년 1월부터 2027년 12월까지 2년이다.

기술자문위원은 건설공사 설계 및 시공 등의 적정성에 관한 심의사항 관련 자문 등의 임무를 수행하게 되며, 모집인원은 14개 분야(교통·도로·토질·구조 등), 490명 내외다.

또한 기술평가위원은 건축(설계공모), 정보통신(전산 및 전자) 분야 사업자 선정을 위한 기술평가를 수행하며 모집인원은 500명 내외다.

설계VE위원은 11개 분야에 대한 설계VE를 수행하며 모집인원은 270명 내외다. 설계VE는 필요 기능은 유지하고 불필요한 비용을 줄여 설계의 효율성과 가치를 높이는 제도를 의미한다.

접수기간은 이날 10시부터 오는 24일 18시까지며, 위원회별 중복지원이 가능하다. 자격기준, 지원방법 등 자세한 사항은 한국도로공사 누리집 공고문을 통해 확인할 수 있다.

한국도로공사 관계자는 “빠르게 변하는 도로기술 환경에 대응하여 전문 분야를 다양화하고 전문가들과 소통하여 안전하고 편리한 고속도로를 구현하기 위해 노력하겠다”고 말했다.