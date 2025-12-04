– 2025년 QX 네트워킹 포럼 개최, 양자전환 산업화 전략 집중 논의 – 대덕특구 기반 양자산업 협력 네트워크 강화…양자클러스터 기반 확장

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 4일 오노마호텔에서 한국표준과학연구원, 블루포인트파트너스와 함께‘2025년도 양자산업 QX 네트워킹 포럼’을 개최했다.

이번 포럼은 과학기술정보통신부와 함께 딥테크 창업 및 기업 성장 가속화를 목적으로 추진하는 ‘양자컴퓨팅 양자전환(QX) 스케일업밸리 육성사업’의 2차 년도 성과를 공유하고, 양자 분야 산․학․연․관 협력 네트워크를 강화키 위해 마련했다.

행사에는 과학기술정보통신부, 연구개발특구진흥재단, 사업 참여기관, 산․학․연․관 전문가 등 약 100여 명이 참석해 최신 양자 기술 동향과 양자전환(QX) 전략을 논의했다.

1부에서는 ▷양자기술연구․성과 및 비전 ▷QX 스케일업밸리 사업성과 공유 ▷양자전환 산업 협의체 운영방안 ▷QX핵심전략기술 우수사례를 순차적으로 소개했다.

이어진 2부에서는 콴델라 코리아 김유석 대표의 기조강연을 시작으로, ㈜오큐티·㈜브라이트퀀텀·㈜큐노바 등 유망 양자기업들이 핵심 기술을 발표해 현장 협력 가능성을 제시했고, 세션 종료 후 교류 네트워크 시간에는 기관·기업 간 실질적 협력 논의를 진행했다.

최성아 대전시 정무경제과학부시장은“양자컴퓨팅 양자전환(QX) 스케일업밸리 사업은 대덕특구만이 추진할 수 있는 특별한 사업으로, 첨단산업 전반의 경쟁력을 높이는 전환점이 되고 있다”며 “앞으로도 대덕특구의 차별화된 양자기술 역량이 국가 양자산업 도약으로 연결될 수 있도록 시 차원에서 적극 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

한편, 양자컴퓨팅 양자전환 스케일업밸리 육성사업은 ICT·광·반도체 등 기존 첨단 산업기술을 양자기술로 전환해 차세대 성장동력으로 만드는 사업으로 2027년까지 총 140.5억원을 투입할 예정이다.