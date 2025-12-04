[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구사이버대는 지난 3일 본교 C.I.R회의실에서 대구대 대학원과 상호 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이날 협약식에는 대구사이버대 전종국 부총장, 김한양 기획입시처장, 대구대 대학원 최철영 원장과 양 대학원 관계자 등이 참석했다.

이번 협약은 양 기관 간 협력을 통해 상호 발전을 도모하고 실질적인 교류를 증진하기 위한 목적으로 체결됐다.

협약의 주요 내용으로는 ▲교수 및 연구 인력의 상호 교류 ▲학생 간 연구 활동 교류 ▲양교의 학부 졸업생이 상대교 대학원 진학 시 장학금 지급 ▲교육과정 및 입학관련 정보의 교류와 홍보 등이며, 여러 분야에서 협력을 강화할 계획이다.

대구사이버대 전종국 부총장은 “이번 협약을 통해 대구대 대학원의 교육철학과 교육방법 등의 선진화된 시스템 등을 배우고 실질적인 협력 체계 구축과 학문 분야의 연계를 더욱 공고히 할 수 있을 것으로 생각한다”고 말했다.

대구대 대학원 최철영 원장은 “미술치료 석사과정과 박사과정이 동시에 개설된 대구사이버대 대학원의 교육과 연구 노하우를 체득할 수 있는 기회라 대구대 대학원의 역량 강화에도 상당히 고무적“이라고 밝혔다.